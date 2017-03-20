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Минск призывает: «Баста!»

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  • 20.03.2017, 8:43
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Тысячи наклеек с логотипом легендарного движения «Зубр» и лозунгом народных протестов появились в Минске и пригородах.

Яркие стикеры приглашают на акцию, которая пройдет в столице 25 марта. Наклейки появились на остановках, тумбах для объявлений, столбах и в людных местах города, сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

Движение сопротивления «Зубр» было основано 15 лет назад, накануне выборов президента 2001 года. В течение нескольких месяцев оно стало крупнейшей и самой известной организацией в Беларуси. Зубры провели сотни акций и перфомансов в поддержку независимости и демократического пути развития страны. Движение стало главным организатором Площадей 2001 и 2006 годов.


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