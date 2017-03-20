Видеохит: Самка дикого носорога попросила оператора почесать ее 20.03.2017, 8:59

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Ролик с отважным оператором посмотрело более полумиллиона человек.

Оператор Гарт де Бруно Остин снимал носорогов в Южной Африке, когда одна из самок подошла к нему и начала ластиться. Мужчина не испугался и почесал брюхо дикому животному. Видео же стало хитом на YouTube, сообщает РИА «Новости».

Оператор отметил, что животное было настроено дружелюбно и само решило к нему подойти. Туристы, которые решат погладить или почесать носорога, рискуют своей жизнью, предупредил он.

«Я снимал носорогов несколько лет для документального фильма и за это время заслужил их доверие», — признался Остин.

Носороги в дикой природе подвергаются серьезной опасности из-за браконьеров. В 1977 году покупка и продажа рогов носорогов была запрещена во всем мире. На черном рынке стоимость одного рога может составлять около 50 тысяч евро.

Как показали последние события, животные не защищены и в зоопарках. В ночь на 7 марта неизвестные преступники проникли на территорию зоопарка Туари под Парижем, убили пятилетнего носорога по кличке Винс и отпилили один из его рогов. После этого руководство зоопарка в чешском Двур-Кралове-над-Лабеме решило защитить своих носорогов и самостоятельно удалить им рога.