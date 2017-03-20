«Когда они проснутся, мало никому не покажется» 1 Игорь Эйдман

20.03.2017, 9:10

Игорь Эйдман

Ищущие правду сделали три революции, свергли царя и власть КПСС.

Навальный сделал большое дело. Он расшевелил «русских мальчиков». Они начали задавать вопросы, на которые у продажных и пошлых взрослых нет ответа. А потом мальчикам надоест спрашивать, и они начнут действовать.

«Русские мальчики» - огромная сила. Это и Желябов с Каляевым, и Буковский с Галансковым. Ищущие правду русские мальчики были ядром освободительного движения против самодержавия и диссидентского - против тоталитаризма, сделали три революции, свергли царя и власть КПСС. Если они проснутся, мало никому не покажется.

Навальный пишет: «Максим Лосев, школьник, живущий в брянской области, репостнул на своей странице ВК группу брянского митинга «Он вам не Димон» 26-го марта.

После чего к нему в школу пришла полиция и забрала его прямо с урока.

Максиму (я с ним разговаривал по телефону только что) предложили удалить группу и на митинг не ходить. Полицейские признали, что заставить не могут, но «настойчиво рекомендовали».

Но самое интересное случилось позже. В класс пришла директриса Кира Петровна Грибановская и начала отчитывать одноклассников Максима, которые, как оказалось, стоят на его позиции и (о ужас) хотели бы получить ответы на вопросы о коррупции»...

Игорь Эйдман, «Фейсбук»