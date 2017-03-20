Макрон уверенно опережает Ле Пен на выборах президента Франции 4 20.03.2017, 9:39

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН

Во втором туре Эммануэля Макрона поддержат 64% избирателей, Марин Ле Пен – только 36%.

По результатам соцопроса, проведенного компанией Ordoxa, Эммануэль Макрон с небольшим отрывом опередит Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции. Согласно опросу, Макрон одержит уверенную победу во втором туре, передает «Радио Польша».

За бывшего министра экономики в первом туре намерены проголосовать 26,5% опрошенных. Лидера «Национального фронта» поддерживают 26% участников опроса. Во втором туре Макрон может рассчитывать на поддержку 64% избирателей, Ле Пен – 36%.

Отметим, что за консервативного кандидата Франсуа Фийона готовы проголосовать 19% опрошенных.

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля, второй – на 7 мая.