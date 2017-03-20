В России паспорта «ДНР» и «ЛНР» приравняли к украинским 20.03.2017, 10:14

Российские власти не стали давать жителям так называемых «ДНР» и «ЛНР» упрощенный порядок пребывания на территории страны.

Как подтвердили РБК в Думе и МВД, люди с этими паспортами приравнены к гражданам Украины и каждые 90 дней обязаны покидать Россию.

Для граждан, получивших «паспорта» непризнанных «Донецкой» и «Луганской народных республик» («ДНР» и «ЛНР»), действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины. Они могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну. Об этом РБК рассказали два собеседника в Госдуме, а также подтвердил представитель миграционного управления МВД, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) и чиновник «ЛНР».

В середине марта этот вопрос обсуждался на встрече представителей думского комитета по делам СНГ и представителей правоохранительных органов, сообщил РБК один из депутатов. «Мы с удивлением узнали, что жители «ДНР» и «ЛНР» должны каждые 90 дней выезжать. Люди об этом не знали», — посетовал собеседник.

Другой собеседник издания в парламенте напоминает о том, что в указе президента Владимира Путина говорится о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а следовательно, на них должны распространяться те же правила, что и на украинцев. «Указ был подписан, а подзаконные акты ведомства не выработали еще», — добавил он, напоминая, что и российские банки не сразу стали обслуживать по паспортам непризнанных «республик».

Заместитель руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ Владимир Иванов подтвердил РБК, что Россия считает обладателей паспортов «ЛНР» и «ДНР» «все равно иностранцами, гражданами Украины». «Они приезжают, находятся здесь 90 дней, потом на такой же срок должны уехать», — уточнил он.

На официальный запрос РБК о том, какими документами регулируется пребывание обладателей паспортов «ДНР» и «ЛНР» в России, в МВД на момент выхода материала не ответили.

Выходцы из непризнанных «республик Донбасса» действительно воспринимаются российскими органами власти как украинские граждане, подтвердил РБК глава комиссии СПЧ по миграционной политике Евгений Бобров.