Минтруда Беларуси подготовило поправки в декрет о «тунеядцах» 5 20.03.2017, 10:20

Предложения чиновников уже переданы в правительство.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси заявляет о подготовленных поправках в так называемый «тунеядский» декрет.

«У нас есть пакет предложений по поправкам в декрет «О предупреждении социального иждивенчества», который мы отработали и внесли в правительство», - заявила глава Минтруда Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает interfax.by.

По словам министра, все предложения исходят из практики наработанной в ходе реализации декрета.

Декретом «О предупреждении социального иждивенчества» установлена обязанность граждан Беларуси, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте).

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора.

Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. По состоянию на 21 февраля, его оплатили около 50 тыс. граждан.

Принятие декрета вызвало активный протест со стороны рассерженных белорусов. Так, в феврале и марте в Минске и практически всех крупных городах прошли массовые марши протеста.

Напуганный народными протестами диктатор Лукашенко попытался дать «задний ход» и 9 марта провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором поручил приостановить взимание сбора с «тунеядцев» на год.

Однако эта полумера не смогла сбить волны народного недовольства и практически сразу же акции повторились во многих городах Беларуси. Протестующие, кроме полной отмены скандального декрета, выдвигают политические требования – отставка диктатора и новые свободные выборы.