Предприимчивый белорус продал государственный льнозавод инвесторам 14 20.03.2017, 11:12

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Торговец госсобственностью представлялся работником МИДа и сотрудником администрации Лукашенко.

В Витебске мошенник на протяжении трех лет продавал государственные земельные участки, фермерские хозяйства и даже завод, выдавая себя за руководящих работников различных органов госуправления Беларуси, пишет ej.by.

Мошенник (1959 года рождения) выдавал себя то за советника при МИДе, то за сотрудника администрации Лукашенко, то за специалиста Комитета Госконтроля, то за работника облисполкома, то за руководящего работника разных райисполкомов. В то время как реальные должностные лица белорусской власти сбиваются с ног в поисках инвесторов, предприимчивый уроженец Гомельской области находил их достаточно легко – среди жителей среднеазиатских стран.

В интернете и через общих знакомых мужчина находил желающих инвестировать деньги в Витебскую область. Обещал помощь в организации бизнеса и предлагал встретиться.

«По признанию жертв мошенника, не доверять ему не было оснований: выглядел он очень солидно, говорил убедительно, хвастаясь своими многочисленными связями в верхах, – рассказал старший помощник прокурора Витебска Александр Филиппенко. – Встречи назначал возле зданий органов государственной власти, сообщая, что вышел ненадолго с совещания, подчеркивая тем самым, что работает в органах госуправления. Всем показывал красное удостоверение, но рассмотреть его не давал. Говорил, что в Беларуси для ускорения решения инвестиционных вопросов, покупки недвижимости и земельных участков по заниженным ценам, нужно приплачивать должностным лицам органов госуправления. А деньги можно передать через него. И все верили, расставаясь со своими кровными».

Больше всего от уроженца Гомельской области пострадали двое жителей Туркменистана, которые заплатили ему 97,6 тыс. долларов и 2,97 тыс. рублей.

Первым делом мошенник взял 12,5 долларов в качестве оплаты за принятие Ушачским райисполкомом решения о предоставлении участка из земель ОАО «Ильюшинский». Затем «представитель власти» брал деньги на ускорение приобретения фермы, покупки земельных участков и зданий коровника, оплату строительных работ и оформление документов в землеустроительной службе, внесение изменений в учредительные документы крестьянско-фермерского хозяйства, которое в результате должно было перейти в собственность инвесторов.

Войдя во вкус, мошенник «продал» туркменским бизнесменам территорию и комплекс зданий Ушачского льнозавода, естественно, без ведома учредителей и руководителей. Предприятие он оценил всего в 10 тыс. долларов.

У других инвесторов мошенник брал деньги на открытие овцеводческой фермы, на безвозмездную передачу в собственность объектов недвижимости и земельных участков, взятки руководителям райисполкомов, которые он (посредник) готов аккуратно передать, благодаря своим связям. Когда новых иностранных клиентов не было, мошенник не отказывался «помочь» и местным предпринимателям. Так, однажды он взял деньги за включение КФХ «Верставое» в несуществующий список о получении субъектом агроэкотуризма льготного кредита в «Белагропромбанке».

В общей сложности уроженец Гомельской области, обманув шестерых человек, незаконно заработал около 170 тыс. долларов.

Неизвестно сколько преступник продолжал бы свой бизнес, не пожалуйся одна из его жертв, уставшая дожидаться обещанных земельных участков, в правоохранительные органы.

Возникает вопрос: почему же инвесторы напрямую не обращались в органы местной власти?

«Видимо, его иностранные жертвы не знали процедуру получения земельных участков в нашей стране, – предположил Александр Филиппенко. – А возможно, хотели подешевле и побыстрее приобрести землю и здания. Они верили, что с помощью посредника это получится».

При этом руководители Лепельского, Сенненского и Ушачского райисполкомов в ходе расследования дела подчеркнули, что в их районных исполнительных комитетах никогда не чинилось препятствий каким-либо лицам для открытия и регистрации крестьянско-фермерских хозяйств, предоставления земельных участков под КФХ, так как данные процедуры строго регламентированы действующим законодательством. Также они заявили, что незнакомы с обвиняемым по этому делу и никаких денег от него не получали.

Суд признал уроженца Гомельской области в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.