Предприниматели Светлогорска: Только солидарность приведет протесты к логической победе 11 20.03.2017, 11:19

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Фото: EPA

ИП начали сбор средств для участников акций протеста и призвали коллег по всей стране присоединиться к инициативе.

19 февраля предприниматели Светлогорска на собрании решили начать сбор средств для участников «Маршей нетунеядцев». Светлогорские предприниматели призвали своих коллег из других регионов поддержать инициативу.

«Индивидуальные предприниматели как никто другой понимают порочность директивной практики принятия нормативных актов, от которых страдают уже более 20 лет. Предприниматели также прекрасно понимают, что только солидарность способна довести протесты до логического конца, – подчеркнул «Беларускай праўдзе» индивидуальный предприниматель Анатолий Змитрович. – Мы также понимаем, что власть не отступает от своего принципа «разделяй и властвуй». Но в данном случае, как мне кажется, у властей уже ничего не получится: слишком много граждан пострадали от действий нынешней власти».

Предприниматели Светлогорска убеждены: властям дали два месяца на исправление ситуации, однако она не собирается ничего менять. Поэтому массовые протесты белорусов неизбежны.