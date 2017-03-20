Кто и как вывел из России 700 миллиардов 6 Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, «Новая газета»

20.03.2017, 11:41

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Уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании 22 миллиардов долларов.

В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.

И хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, у нас на уровне правоохранительных органов расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников.

На протяжении почти пяти лет «Новая газета» совместно с журналистами других стран мира пыталась ответить на главные вопросы в этой истории: кому достались около 700 млрд рублей, незаконно выведенных из России, и на что были потрачены эти деньги? И вот, спустя пять лет, мы частично можем ответить на эти вопросы.

Нам удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании 22 млрд долларов. Всего мы изучили 76 тысяч банковских проводок. Общий оборот по этим транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций — от США и Южной Африки — до Китая и Австралии.

Этими данными мы поделились с 61 журналистом из 32 стран мира. В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие.

В каждой стране наши коллеги пытались найти конечных получателей выведенных из России денег и понять, как деньги были использованы. Как мы и предполагали, у 700 млрд рублей не было единого источника. В общий котел, который мы назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе.

Результаты этого расследования будут одновременно опубликованы в России, Молдове, Украине, Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и других странах.

Как работал «Ландромат»

В сентябре 2014 года из Москвы в Кишинев с важной и секретной миссией прибыли два человека. Проходя паспортный контроль, они могли бы вызвать удивление у молдавских пограничников: их паспорта были выданы в один и тот же день МИД России и всего за сутки до прилета в Кишинев. Но молдавские спецслужбы были предупреждены об их визите. Гостей из Москвы ждали и даже возлагали на их приезд большие надежды.

Молодых мужчин (обоим было немного за 30) звали Алексей Шматков и Евгений Волотовский. Оба — офицеры управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой системы страны. Волотовский и Шматков прибыли в Кишинев представлять ФСБ России на совместном совещании с сотрудниками молдавских правоохранительных органов. Спецслужбы двух стран должны были договориться о совместном расследовании одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Восточной Европе — выводе 22 млрд долларов из России с помощью незаконных решений молдавских судей.

Офицеров ФСБ во время их поездки сопровождал сотрудник российского посольства. Пробыв в Кишиневе два дня, Волотовский и Шматков вернулись в Москву. И с тех пор, по заявлениям молдавских властей, российские спецслужбы стали препятствовать расследованию дела об отмывании денег, а молдавские чиновники, посещавшие Россию с официальными визитами, — подвергаться давлению. Это дело уже вызвало дипломатический скандал между Россией и Молдавией.

За всем стоит ФСБ?

В прошлый четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдову могут стоять сотрудники ФСБ. А незадолго до этого премьер-министр Молдовы и председатель парламента передали ноту протеста российскому послу в связи с массовыми задержаниями, обысками и допросами молдавских чиновников в России.

В частности, Reuters цитирует заместителя генпрокурора Молдовы Юрия Гарабу, которого два месяца назад задержали в московском аэропорту, несмотря на то что он прибыл в Россию с официальным визитом в составе делегации. Всего молдавские власти говорят о 25 чиновниках, которые подвергались давлению со стороны российских спецслужб за последние несколько месяцев. Одного сотрудника молдавского министерства внутренних дел задерживали и допрашивали 35 раз за последнее время.

Молдавские власти связывают такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов. В ноте протеста, переданной российскому послу, по информации Reuters, говорится о том, что российские правоохранительные органы много раз игнорировали просьбы молдавских коллег помочь им с расследованием и установить происхождение выведенных из России 700 млрд рублей.

Как сообщили источники OCCRP в молдавских правоохранительных органах, нынешний дипломатический скандал начался в 2014 году с нежелания российских спецслужб помогать в расследовании.

«У нас возникло ощущение, что они [Волотовский и Шматков] приехали не для того, чтобы нам помочь, а чтобы узнать, как далеко мы продвинулись в расследовании, и получить все материалы. После этого с нами стали играть как будто в пин-понг; наши запросы в Россию переадресовывались из одного подразделения ФСБ — в другое», — говорит на условиях анонимности сотрудник молдавских правоохранительных органов.

На сообщение Reuters был вынужден отреагировать и президент Молдовы Игорь Додон: «Я думаю, что делать такие заявления не стоит. Сейчас идет очень детальное расследование всей этой схемы. Мы знаем, что через молдавские банки $22 млрд российских денег ушли на Запад. У нас открыто в Молдове несколько уголовных дел по этому поводу. Компетентные органы занимаются. Мы надеемся, что российские коллеги из правоохранительных органов сделают все возможное, чтобы прояснить эту ситуацию. Но говорить о том, что какие-то государственные структуры, силовые или другие, я думаю, что преждевременно», — сообщил он агентству RNS.

Уголовные дела

Заявления молдавских властей о том, что за выводом 22 млрд долларов из России стоит ФСБ, можно считать эмоциональной реакцией на нежелание российских спецслужб помогать в расследовании. И хотя некоторые офицеры центрального аппарата ФСБ действительно вели себя странно в этом деле, а один — и вовсе служил прикомандированным сотрудником в банке, который активно участвовал в незаконном выводе средств, тем не менее «молдавская схема» отмывания была выявлена в России именно благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ. И в первую очередь из управления ФСБ по Москве и Московской области.

Но когда дело дошло до возбуждения уголовных дел, в России, в отличие от Молдовы и других стран, расследование начало тормозиться.

«Новая газета» еще в 2014 году писала о «Ландромате» — так мы назвали схему по отмыванию 22 млрд долларов через молдавский банк Moldindconbank. Тогда же было возбуждено несколько уголовных дел.

По одному из них корреспондента «Новой газеты» допрашивали дважды в качестве свидетеля и даже проводили добровольную выемку документов.

Однако эти дела расследовались в окружных следственных управлениях МВД Москвы, они многократно передавались от одного следователя к другому, шли годы, а организаторов незаконного вывода из России почти 700 млрд рублей все никак не могли найти.

Одновременно в Молдове, как сообщил глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, сегодня в судах рассматривается 14 дел в отношении судей, выносивших незаконные решения; также расследуются дела в отношении судебных приставов, списывавших деньги со счетов российских банков; под следствием находятся и высокопоставленные сотрудники Центрального банка Молдовы.

Не менее активно расследуется уголовное дело об отмывании денег в Латвии: деньги, выведенные из России в Молдву, впоследствии перечислялись в банк Trasta Komercbanka из Риги, у которого недавно была отозвана лицензия за сомнительные банковские операции.

Типичный «помоечник»

За три года до визита сотрудников управления «К» ФСБ России в Кишинев, в 2011-м, 62-летний житель московского района Зябликово, Николай Горохов, искал работу. Он позвонил по одному из объявлений в газете, и ему предложили стать регистратором — он должен был оформлять на себя компании. За каждую фирму ему платили по 800 рублей. С тех пор, по данным ФНС России, Горохов числится директором в 36 компаниях.

Московский пенсионер встретил репортера «Новой газеты» на пороге своей квартиры в тренировочных штанах. «Я — «номинальшик», или лучше сказать, «помоечник» (фирмы-однодневки в России часто называют «помойками». — Ред.). Я очень много мог бы вам рассказать, но поймите, там сейчас «Спартак» играет. А я по «Спартаку»…» — сказал Горохов.

На следующий день после того, как «Спартак» обыграл махачкалинский «Анжи», Горохов встретился с нами в центре Москвы. «Я вам расскажу историю, которую в точности повторит любой «номинал». Я регистрировал фирмы на свое имя и подписывал документы на открытие банковских счетов. На каждую компанию их могло быть до десятка: счета открывались, через пару месяцев закрывались и открывались новые», — говорит Горохов.

А в 2013—2014 годах его начали вызывать в налоговую инспекцию и полицию.

«Мне сказали: ты — помоечник. Ты знаешь, что с этих компаний миллионы выводились из России? С тех пор я пытаюсь от этих компаний избавиться», — говорит Горохов и показывает свое заявление в налоговую, где утверждает, что не имел реального отношения к зарегистрированным на его имя фирмам. Но у корреспондента «Новой газеты» он на всякий случай спросил, сколько прошло денег по счетам его компаний, видимо, надеясь как-то заявить свои права на эти средства. Помимо 800 рублей за каждую компанию ему обещали около 20 тыс. рублей в месяц как «директору». Но этих денег не заплатили.

Одной из зарегистрированных на имя Горохова фирм было ООО «Легат». Со счетов этой компании было выведено 1,4 млрд рублей по «молдавской схеме».

Схема на коленке

В январе 2011 года компания из Великобритании Valemont Properties Ltd якобы приобрела вексель у другой фирмы из Великобритании Goldbridge Trading Ltd. Номинал векселя — 400 млн долларов. Поручителями по векселю были несколько компаний из России, включая «Легат» «помоечника» Горохова, и гражданин Молдовы Максим Мищечихин.

Когда пришло время рассчитываться по векселю, все плательщики (и Goldbridge Trading, и российские фирмы, и гражданин Молдовы) сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в суд района Рышкань города Кишинева по месту регистрации Мищечихина. Вся роль гражданина Молдовы, который 400 млн долларов в жизни не видел, сводилась именно к этому — обеспечению молдавской юрисдикции, где у организаторов схемы были хорошие связи.

И в конце апреля 2012 года судья Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании в пользу Valemont Properties 400 млн долларов. По сообщениям молдавских СМИ, Гышкэ, как и другие судьи, принимавшие аналогичные решения, находится под следствием.

Сегодня уже известно, что все эти векселя, поручительства и судебные решения были фиктивными. Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России.

Вся схема была придумана в 2010 году крупными российскими обнальщиками «на коленке», как признался один из них «Новой газете». В то время обнальщики столкнулись с серьезной проблемой: российские деньги сомнительного происхождения стало труднее отправлять за рубеж по стандартной тогда схеме фиктивного импорта. Потому что системы отслеживания перемещения товаров через границу автоматизировались, и контролирующие органы в режиме онлайн видели, когда товар реально пересекал границу, а когда под видом импорта из страны просто выводились деньги, добытые преступным путем.

И вся новация «Ландромата» заключалась в том, что обнальщики получали железное основание для вывода денег за рубеж — решение суда.

После того как Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании 400 млн долларов в пользу Valemont Properties, в дело включилась судебный пристав Светлана Мокан. Она отправила письма в банки Молдовы с требованием принудительно взыскать средства с должников, если их счета обнаружатся на территории республики. В любой другой ситуации шансы обнаружить счета российских фирм-однодневок на территории Молдовы равнялись бы нулю. Но в случае с «Ландроматом» все было предусмотрено заранее.

Руководитель преступного сообщества

У Светланы Мокан были открыты счета в молдавском банке Moldindconbank. По счастливому совпадению в то же время в этом банке были открыты корреспондентские счета российских МАСТ-банка и Интеркапитал-банка.

Именно в этих банках обслуживалась фирма «Легат» пенсионера Николая Горохова. Получив судебный приказ Светланы Мокан, сотрудники Moldindconbank принудительно взыскали средства с корреспондентских счетов российских банков для погашения фиктивной задолженности фирмы «Легат». Попав на счета пристава Мокан, российские рубли были конвертированы в доллары и перечислены на счет британской компании Valemont Properties.

Так под прикрытием судебного приказа с июля по сентябрь 2012 года якобы от имени «Легата» на счет Valemont Properties поступили 1,4 млрд рублей.

МАСТ-банк и Интеркапитал-банк входили в группу Сергея Магина, осужденного в 2017 году за организацию преступного сообщества, которое занималось отмыванием денег. Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей. «За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов члены преступного сообщества получали комиссию в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы и не менее 1,3% от каждой конвертируемой в иностранную валюту и выведенной за рубеж суммы», — говорится в материалах уголовного дела.

Но Сергей Магин был не единственным российским обнальщиком, работавшим по «молдавской схеме», а таких компаний, как «Легат», и таких директоров, как болельщик «Спартака» Николай Горохов, были сотни. Мы поговорили и с другими «номинальщиками», чьи компании также переводили деньги в Молдавию. Их истории вплоть до мелких деталей идентичны той, что рассказал Горохов.

На счета только Светланы Мокан за время работы «Ландромата» поступило 17 млрд долларов.

Весь обнальный мир

По «молдавской схеме» работали не только банки Сергея Магина, но почти все крупные российские обнальщики.

Всего в переводе денег в Moldindconbank с помощью фиктивных решений судов были замечены почти 20 российских банков (у большинства из них отозваны лицензии за сомнительные банковские операции). В ТОП-5 российских кредитных учреждений, отправивших наибольшее количество денег в Молдову, входило два банка Александра Григорьева — «Русский земельный банк» (РЗБ) и банк «Западный». Только через них по «молдавской схеме» из России было выведено 10,6 млрд долларов, или около 350 млрд рублей.

Александр Григорьев родом из Санкт-Петербурга. До того как он стал совладельцем РЗБ и «Западного», его знали как основного акционера строительной компании «СУ-888» из Якутска, которая участвовала в нескольких крупных государственных проектах. Однако, придя в банковский бизнес, Григорьев познакомился с несколькими крупными игроками на рынке незаконных банковских услуг. И в приобретенные им банки потянулись клиенты крупных обнальщиков.

Сегодня Александр Григорьев находится под стражей по делу, не связанному с «Ландроматом». Григорьева и его партнеров обвиняют в хищении активов из ростовского банка «Донинвест». Каких-либо дел в отношении Григорьева в связи с выводом сотен миллиардов рублей из России, насколько известно «Новой газете», нет.

У Григорьева, пока он находился на свободе и пока его банки работали по «молдавской схеме», были влиятельные партнеры. В совет директоров РЗБ входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России. До РЗБ у Игоря Путина уже был опыт работы в банковской сфере — например, он входил в совет директоров Мастер-Банка, у которого также была отозвана лицензия за отмывание преступных доходов.

Путина и Григорьева, похоже, связывали давние партнерские отношения. Путин входил в советы директоров строительной компании «СУ-888», а также подольского Промсбербанка — в обеих структурах Григорьев был акционером. Однако впоследствии партнеры разошлись, и Игорь Путин даже опубликовал специальное письмо, в котором подчеркнул необходимость радикального оздоровления банковской системы.

В ситуации с РЗБ, как писал Путин, «компетентные источники заранее предупредили меня о реальном положении дел, подтвердив мои опасения. Понимая, что не в силах изменить финансовую политику, я решил покинуть совет директоров банка».

В банке «Западный» у Григорьева был другой влиятельный партнер – Юрий Ансимов, генерал ФСБ. В квартальном отчете «Западного» его место работы указывалось прямо — аппарат прикомандированных сотрудников (АПС) ФСБ. В АПС ФСБ входят офицеры, которых директор службы назначает в разные компании для того, чтобы за ними присматривать.

В то время, пока за банком «Западный» присматривали сотрудники ФСБ, из него по «молдавской схеме» из России вывели почти 930 млн долларов.

И Григорьев и Ансимов, с которыми «Новая газета» встречалась раньше, отрицали свое участие в «молдавской схеме». Григорьев настаивал на том, что его банки проводили легальные сделки. А Ансимов утверждал, что не знал об операциях, проводимых «Западным» через Молдавию.

Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, «Новая газета»