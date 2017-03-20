Как семья из Глубокого наладила производство самого вкусного белорусского лакомства 17 20.03.2017, 12:02

9,016

Необычный деликатес пришелся по душе не только белорусам, но и заграничным гостям.

Если не знаете, чем удивить иностранного гостя, то подарите ему клюкву в сахаре. Привычный белорусам продукт станет для жителей других стран настоящим открытием, пишет nn.by.

Необычные кисло-сладкие драже — дар лесов Глубокского района. Ягоды собраны в основном местными жителями на ближайших болотах. Да и само предприятие «Аржаница», где придают клюкве неповторимый вкус, расположено в Глубоком и принадлежит местной семье Брилёнков.

«Аржаница» появилась 25 лет назад, но в то время выпускала не клюкву в сахаре, а пищевое оборудование. Первую клюкву в сахаре выпустили через четыре года после основания предприятия, да и то скорее случайно. Решив попробовать себя в пищевой промышленности, Брилёнки стали активно распродавать оставшееся оборудование. И почти все пристроили, кроме линии для производства клюквы в сахаре. Вот тогда глубокская семья и решила взяться за изготовление знаменитой сладости и занимается этим уже 20 лет.

Как изготавливают клюкву в сахаре

Линия по производству клюквы в сахаре работает обычно два-три раза в неделю, все зависит от количества заказов. За день здесь могут произвести до 600 килограмм драже.

Хотя клюква поступает на линию уже сортированной, ее еще раз вручную перебирают, чтобы не попались поврежденные, недозрелые или перезрелые ягоды.

Далее их покрывают клейстером, приготовленным из муки или крахмала, чтобы хорошо прилипала сахарная пудра.

Пройдя «сахарный тоннель», клюкву вручную обкатывают в сахарной пудре, после чего она попадает в лоток.

Фасуют ягоды на специальной машине, а упаковки для них складывают вручную. В течение дня женщины могут сложить от трех до пяти тысяч упаковок.

«Самое главное и самое сложное в нашей работе — сохранить сырье. Видите, как выглядят клюква? — говорит директор фирмы Анатолий Брилёнок и забрасывает в рот несколько свежих ягод. — Если клюква хорошего качества, значит, хорошей будет и продукция».

В специальном хранилище до 20 тонн свежих ягод может храниться целый год. Здесь им создают почти те же условия, что и на болоте, поэтому они не теряют ни свой естественный вид, ни вкус.

«Уже второй год мы работаем без перерывов, благодаря тому что решили вопрос сохранения клюквы. До сих пор работали максимум до июня, — отмечает Анатолий. — Май обычно еще работали, а потом начиналась жара и нужно было срочно закругляться. Летом не было возможности иметь сырье хорошего качества. В 2015 году мы решили эту проблему и 2016 год отработали полностью. На первый взгляд, производство простое, но здесь много нюансов. Ни у кого не получилось, сегодня мы единственный производитель не только в Беларуси, но фактически во всей Европе».

Клюкву на «Аржанице» используют белорусскую, собранную преимущественно в Глубокском районе.

«У нас есть специальная машина УАЗ, на которой мы выезжаем на болота. Люди знают, и там же сразу продают нам собранные ягоды, — говорит Анатолий Брилёнок. — В сезон мы закупаем до 30 тонн дикорастущей клюквы. И еще несколько тонн приобретаем на специальных плантациях. Выбираем особенно крупные сорта, они дороже, и мы с ними делаем наборы конфет с различной обсыпкой».

Сейчас на предприятии выпускают 16 видов продукции: клюква в разных вариациях, варенье, мармелад.

«Мы начинали с обыкновенной клюквы в сахаре, — вспоминает Нина Брилёнок, она замдиректора и жена Анатолия. — Потом стали добавлять корицу, какао-порошок, шоколад, различные виды обсыпки. Пробовали арахис, кокос, увидели, что людям понравилось. Тогда добавили дорогую обсыпку — миндаль и фундук».

Нина Брилёнок работает у мужа заместителем.

Предприятие «Аржаница» совсем небольшое, здесь работают всего 24 человека. В течение месяца команда выпускает 4 тонны хорошо знакомых всем упаковок с клюквой. 80% их уходит в столицу, часть идет в Россию, а ныне директор фирмы Анатолий Брилёнок прокладывает путь и в Европу.

«Почти год пришлось работать над тем, чтобы клюква получила разрешение на право ввоза в еврозону, и сегодня это решено, — говорит Анатолий. — Будем зарабатывать валюту, она не лишняя во время инфляции. Рынки надо иметь. Кто не будет экспортировать продукцию, будет влачить жалкое существование. Нас меньше десяти миллионов, мы не можем съесть все то, что производим. Все это надо вывозить, кому-то продавать. В том числе и нашу продукцию».

Анатолий и Нина Брилёнки начали готовить себе смену. Их младший сын Василий последние несколько лет постепенно углубляется в семейный бизнес и должен стать преемником.

«А там, глядишь, и внуки перехватят, — говорит Анатолий. — У меня три внука и три внучки, и все они очень любят нашу клюкву. Сам я ягоды ем мало. Иногда придешь в цех, нужно продегустировать, проверить, в каком состоянии клюква. Это долг. Хочешь не хочешь, а приходится. За производством нужно следить, чем больше людей контролирует, тем лучше. Пробую клюкву почти каждый день, но она мне не надоела».

Анатолий Брилёнок гордится тем, что их клюква — исключительно натуральный продукт, в котором нет никаких синтетических добавок.

И хотя ягоды в сахаре, в них все равно много полезного. В последнее время Брилёнки занялись еще и просветительской деятельностью — создали общественное объединение «Клюквачи» и призывают людей беречь нашу природу.