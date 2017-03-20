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«Требуем честных выборов, чтобы страной руководили умные люди»

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  • 20.03.2017, 12:35
  • 12,239

На стихийной акции протеста лунинчанка рассказала о настроении людей в городе.

«У нас нет никакой модернизации. Все, что нам досталось от СССР — то и работает. В городе только ледовый и бассейн, а за какие деньги туда ходить? Мы добиваемся честных выборов, чтобы нами руководили честные и умные люди. А то создали такую систему, что человек приходит на работу и думает как наворовать. Вот и воруют. «Кто у власти — трэба красьци». Мы уже намучились. Мы не хотим так жить», - рассказала лунинчанка.

18 марта в Лунинце на главную площадь вышло около 20 человек, чтобы рассказать о своих проблемах.


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