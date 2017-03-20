«Троица» начала сбор средств на издание нового альбома 20.03.2017, 12:50

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Запись материала музыканты хотят сделать в Варшаве.

Этно-трио «Троица» начало краудфандинговую кампанию по сбору средств на издание нового альбома. Запись материала музыканты хотят сделать в Варшаве, на той же студии, где родился предыдущий диск «Зімачка», передает «Еврорадио».

«Новые песни готовы уже давно, с предыдущего диска прошло уже две троицы ― шесть лет. Три года мы искали деньги на запись, обращались в СМИ, спонсоров пытались найти, но не получилось, ― комментирует лидер группы Иван Кирчук. ― Поэтому многие песни уже звучали на фестивалях, даже на тех, к которым мы шли 20 лет, например, на Womad Festival. Но будут и совершенно новые, которые нигде еще не звучали песни. Сколько их будет, зависит от собранных денег. Вопрос же в том, что мы хотим сделать альбом по звучанию таким же, как «Зімачка». Вы же знаете, сколько наград мы получили за него. А в Беларуси, к сожалению, нет такого звукорежиссера, который так хорошо знает этническую музыку, знает, как записывать все эти инструменты...»

По подсчетам музыкантов, запись в варшавской студии и издание нового альбома обойдется примерно в 36 000 рублей. За пять дней в краудфандинге поучаствовало 11 человек, которые собрали 3% от необходимой суммы (1415р.). До конца кампании осталось 56 дней.

Своим будущим спонсорам музыканты предлагают 14 комплектов подарков, в зависимости от суммы пожертвования. За 5 рублей взноса «Троица» обещает обычную благодарность. 4000 рублей ― корпоративный полуакустический концерт на 20-25 человек. Новый, еще не записанный альбом можно забронировать за 20 рублей, за 30 рублей он будет подписан музыкантами.