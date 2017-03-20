Тунеядцы в кабинетах довели страну до ручки 12 20.03.2017, 13:01

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Рассерженные лунинчане вышли на стихийный митинг.

«Страна обанкротилась. Я не знаю куда мы катимся. C каждым годом все больше и больше соревнований. Другие страны отказываются, а мы проводим. Нам уже зрелищ не надо, на хлеб не хватает. Захожу в интернет: «Лучший хоккеист «Золотой шайбы» - Коля Лукашенко» Ну конечно же он будет лучшим. Тренер персональный, все возможности у него, папа форму купит. У меня внук подрастает, я за свою пенсию ему даже коньки не куплю. Я возмущен этим налогом на «тунеядство». В Лунинце закрылись все предприятия. На нашем градообразующем предприятии «Электродвигатели» раньше работало 2200 человек, а сейчас 400. Ну какие могут быть налоги? Молодежь повально в Россию едет. Дети без отцов растут. Люди в России работают в поте лица, а потом приезжают — а они тунеядцы. Ну какой он тунеядец? Он работает, кормит детей своих. Я считаю, что основные тунеядцы у нас сидят в правительстве. Все кабинеты заняты, чем они там занимаются? У нас все лежит, ничего не работает. В Украине война идет, а наши пенсионеры туда за продуктами ездят. Не понятно чем наше правительство занимается. Целыми днями Лукашенко по телевизору, все говорит про то, что мы будем жить лучше. Мне 62 года и все не могу дождаться, когда мы будем жить лучше. Меня, как бывшего спортсмена, обижают эти «рождественские турниры», «лучший хоккеист», как его проморгали, такой талант, - рассказал лунинчанин.

18 марта в Лунинце на главную площадь вышло около 20 человек, чтобы рассказать о своих проблемах.