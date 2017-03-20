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Белорус завоевал две серебряные медали на этапе КМ по спортивной гимнастике в Баку

  • 20.03.2017, 13:10
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Павел Булавский, Кристофер Ремкес и Захари Гримеш
Фото: Trend

Результат Павла Булавского превзошел лишь австриец Кристофер Ремкес.

Белорус Павел Булавский завоевал две серебряные медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных упражнениях, который завершился в Баку, сообщает БелТА.

В опорном прыжке белорус четко выполнил свою попытку и заработал 14,666 балла. Результат Павла Булавского превзошел лишь Кристофер Ремкес, представляющий Австралию, - 14,866. Бронзовым призером в этом виде стал француз Захари Гримеш - 14,616.

Другой белорус Илья Яковлев в решающую стадию пробиться не смог, разместившись на 11-м месте итогового протокола - 13,617 балла.

Серебряная награда на счету Павла Булавского также по итогам выступления в вольных упражнениях - 14,000. Первое место занял Томас Кузмицкас из Литвы - 14,166 балла. На третью ступень пьедестала почета поднялся Наото Хайясака из Японии - 13,900.

Одновременно с турниром в Баку в Штутгарте проходил этап Кубка мира в индивидуальном многоборье, победу в Германии праздновал украинский атлет Олег Верняев. Следующий этап Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных упражнениях пройдет с 22 по 25 марта в Дохе, а турнир в индивидуальном многоборье 8 апреля примет Лондон.


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