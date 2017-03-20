Посла Израиля вызвали в МИД России 12 20.03.2017, 13:25

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Фото: РИА «Новости»

Поводом послужили авиаудары израильских ВВС вблизи российских позиций в районе Пальмиры.

Посла Израиля Гари Корена вызывали в МИД России в связи с ударами израильских Военно-воздушных сил по объектам сирийской армии в районе Пальмиры, сообщил РИА «Новости» заместитель главы министерства Михаил Богданов.

«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом.

«У нас существует специальный канал связи для предотвращения инцидентов и мы хотели бы, чтобы этот канал работал более эффективно и не было недопонимания относительно того, кто чем занимается в Сирии», — подчеркнул дипломат.

Ранее о вызове посла в российский МИД в связи с авианалетом израильских ВВС сообщила газета Jerusalem Post. По утверждениям израильских СМИ, авиация нанесла удары близ расположения российских военных.

МИД Израиля подтвердил факт визита Корена в российское внешнеполитическое ведомство, но подробностей беседы не сообщил, отмечает Jerusalem Post.

Инцидент произошел ночью 17 марта. По данным Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики (САР), четыре израильских самолета вторглись в воздушное пространство страны и нанесли удар по одному из объектов армии. Сирийское командование заявило, что один из самолетов удалось сбить над Голанскими высотами. Кроме того, был задет еще один истребитель. Израильская сторона, в свою очередь, отрицает сообщение о сбитом самолете.