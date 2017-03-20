закрыть
20 марта 2017, понедельник, 15:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Посла Израиля вызвали в МИД России

12
  • 20.03.2017, 13:25
  • 7,947
Фото: РИА «Новости»

Поводом послужили авиаудары израильских ВВС вблизи российских позиций в районе Пальмиры.

Посла Израиля Гари Корена вызывали в МИД России в связи с ударами израильских Военно-воздушных сил по объектам сирийской армии в районе Пальмиры, сообщил РИА «Новости» заместитель главы министерства Михаил Богданов.

«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом.

«У нас существует специальный канал связи для предотвращения инцидентов и мы хотели бы, чтобы этот канал работал более эффективно и не было недопонимания относительно того, кто чем занимается в Сирии», — подчеркнул дипломат.

Ранее о вызове посла в российский МИД в связи с авианалетом израильских ВВС сообщила газета Jerusalem Post. По утверждениям израильских СМИ, авиация нанесла удары близ расположения российских военных.

МИД Израиля подтвердил факт визита Корена в российское внешнеполитическое ведомство, но подробностей беседы не сообщил, отмечает Jerusalem Post.

Инцидент произошел ночью 17 марта. По данным Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики (САР), четыре израильских самолета вторглись в воздушное пространство страны и нанесли удар по одному из объектов армии. Сирийское командование заявило, что один из самолетов удалось сбить над Голанскими высотами. Кроме того, был задет еще один истребитель. Израильская сторона, в свою очередь, отрицает сообщение о сбитом самолете.


Мнение

Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит Леонид Злотников
Герой народа – народ
Герой народа – народ Ирина Халип
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси Олег Волчек


Интервью

Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич