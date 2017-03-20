Синоптики: На неделе весна укрепит позиции 1 20.03.2017, 13:31

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Фото: weni.ru

В Беларуси станет теплее, но без дождей не обойдется.

На этой неделе весна укрепит свои позиции. По сравнению с прошедшими выходными температурный фон повысится, и хотя в отдельные ночи еще будет подмораживать, днем воздух будет прогреваться. Но без дождей не обойдется. О погоде на неделю tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Светлана Рыбакова.

Во вторник, 21 марта, под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики пройдут осадки, в основном в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах, преимущественно по востоку страны, возможен туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит от -3 °С по востоку до +4 °С по западу страны; максимальная температура днем +5…+11 °С, по юго-западу республики воздух прогреется до +12…+15 °С.

В среду, 22 марта, ночью преимущественно в западных и восточных районах республики, днем под влиянием очередной системы фронтальных разделов на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью не опустится ниже +1…+6 °С, максимальная днем +3…+10 °С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +11…+17 °С.

В четверг, 23 марта, ночью преимущественно по юго-восточной половине республики кратковременные дожди, днем в основном без осадков, лишь в южных и западных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, по юго-востоку до +6 °С; максимальная днем +7…+12 °С, по югу до +14 °С.

В пятницу, 24 марта, очередная система фронтальных разделов обусловит ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 0…+6 °С, максимальная днем +7…+14 °С.