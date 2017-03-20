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Каждый второй белорус увольняется из-за низкой зарплаты

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  • 20.03.2017, 13:45
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Большинству белорусов — 87,4% — хотя бы раз в жизни приходилось увольняться.

Чаще всего новое место специалисты искали из-за низкой зарплаты. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра tut.by, которые опросили 1124 человек.

Каждый второй участник исследования (49,3%) увольнялся по собственному желанию. Треть респондентов уходила с работы по своей инициативе, но к этому их вынуждали определенные условия, например, отношение руководства или коллектива. 12,2% опрошенных признались, что инициатором их увольнения был работодатель.

О предстоящем увольнении работники чаще всего узнают при личной встрече с руководителем (65%).

Чаще всего специалисты уходили из-за низкой зарплаты (48,4% опрошенных), отсутствия карьерного роста (36,5%), жажды перемен и неинтересной работы (31,9%). Также увольняются из-за конфликта с руководством (20,4%) и чрезмерной загруженности (18,2%).

В течение времени, которое необходимо доработать до увольнения, четверть опрошенных передумали уходить или руководство принимало решение не увольнять их.

С большинством участников исследования (79,4%) при увольнении был произведен полный расчет, с 12,4% респондентов рассчитались лишь частично. Ничего не заплатили 2,7% опрошенных. Около 4% респондентов признались, что не знают, какие выплаты им положены при увольнении.


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