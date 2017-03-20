Стали известны подробности инцидента с «Белавиа» и птицами 20.03.2017, 13:58

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В двигатель самолета белорусской авиакомпании со 114 пассажирами попали птицы.

Самолет рейсом Минск — Санкт-Петербург вылетел из Национального аэропорта Минск в 18:05. И не успел он набрать высоту, как в двигатель попали птицы. Командир судна принял решение возвращаться в Минск.

— После взлета на высоте около 150 метров самолет «Боинг 737—500» столкнулся со стаей птиц, — рассказали onliner.by в пресс-службе авиакомпании. — Командир принял решение о возврате в Минск для того, чтобы заменить самолет. И после того, как выработал топливо, благополучно осуществил посадку около 18:45.

Для пассажиров подготовили новый самолет, сейчас идет посадка. Задержка составила около полутора часов.

На следующий день ситуацию прокомментировал директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Владимир Костин. Он пояснил, что экипаж сам должен был принять решение — продолжить полет или вернуться в аэропорт вылета.

— В данном случае экипаж принял решение вернуться, и это решение совершенно правильное, потому что неизвестно, как бы дальше развивались события, — сказал Костин.

Пилоты из кабины не могли видеть какие-то повреждения, параметры двигателя тоже были в норме, но был слышен сильный хлопок, удар — это говорило о том, что повреждения есть.

— Поэтому зашли на посадку и сели. Оказалось, что действительно были повреждения двигателя. Главная задача пилотов — сберечь жизнь пассажиров и экипажа. Конечно, это событие будет расследоваться, комиссия департамента по авиации уже назначена. Но, по предварительным данным, экипаж действовал грамотно и профессионально.

Костин добавил, что все экипажи гражданских воздушных судов постоянно проходят тренировки на тренажерах, где отрабатывают все возможные особые случаи в полете.

Напомним, последний раз о ЧП на борту самолета «Белавиа» СМИ писали в октябре прошлого года. Тогда «Боинг 737—800», принадлежащий отечественному перевозчику, спокойно летел из Киева в Минск. За 50 км до белорусской границы поступило сообщение от украинского диспетчера с требованиями развернуться и двигаться обратно. Причины не объяснялись. Правда, в случае невыполнения команды веско обещалось поднять в воздух истребители. Воздушное судно отправилось обратно в аэропорт Жуляны.