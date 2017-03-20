В Минске появился первый выдающий монеты «обменник» без кассира 6 20.03.2017, 14:22

Через терминал можно самостоятельно обменять доллары, евро и российские рубли на наличные белорусские купюры.

В одном из отделений Беларусбанка в Минске появился валютно-обменный терминал, который выдает не только банкноты, но и монеты. Для этого устройство имеет не только диспенсер для купюр, но и хоппер для выдачи монет, пишет tut.by.

Через терминал можно самостоятельно обменять доллары, евро и российские рубли на наличные белорусские рубли. Пока что единственный в Беларуси подобный валютно-обменный терминал установили в отделении Беларусбанка в торговом центре «Столица».

«Для удобства использования терминала на экране устройства отображаются текущие курсы валют, установленные банком, и номиналы разрешенных к приему купюр. Плата за проведение операции обмена валют не взимается. По своей сути проведение операции в данном устройстве схоже с использованием банкомата либо инфокиоска с функцией приема наличных денежных средств», — уточняют в банке.