Найден прообраз капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» 20.03.2017, 14:41

Кадр: фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах»

Легендарный пират действительно существовал и даже стал героем пьесы 1612 года.

Прообразом главного героя франшизы «Пираты Карибского моря» капитана Джека Воробья стал пират Джек Уорд. Их сходство обнаружила турецкая газета Daily Sabah (перевод – lenta.ru).

Уорд родился в Англии в середине 1550-х. Он прославился как легендарный пират. Уорд принял ислам во время плаванья в Тунис. Капитан любил птиц, и за это ему дали прозвище «Воробей». Последние годы жизни он служил Османской империи.

Упоминания о Уорде есть в путевых заметках шотландского писателя и путешественника Вильяма Литгоу. Он отмечал, что пират был заядлым пьяницей, но после принятия ислама перестал употреблять алкоголь. По словам Литгоу, Уорд также носил тюрбан.

Уорду также посвящена пьеса 1612 года «Христианин, превратившийся в турка» (A Christian Turn'd Turk) английского драматурга Роберта Даборна. В ней автор рассказывает о том, как пират принял ислам.

Капитан Джек Воробей — главный герой серии фильмов «Пираты Карибского моря». Киноэпопея включает в себя четыре ленты. Пятая и заключительная часть под названием «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» выйдет на экраны 26 мая.