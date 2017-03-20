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«Баста режиму Лукашенко!»

  • 20.03.2017, 15:01

В Гродно и Минске прошли акции солидарности с героями народных протестов.

Молодежные активисты Минска нарисовали граффити в солидарность с участниками «Маршей нетунеядцев», передает «Радыё Рацыя».

Гродненские активисты призвали неравнодушных белорусов проводить акции солидарности в своих городах.

«В Солидарности наша сила! Нет милицейскому беспределу! Баста режиму Лукашенко!", - заявили они.

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центр столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.


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