Шорцу назначили сразу трех новых замов 34 20.03.2017, 15:19

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Правитель потребовал от назначенцев не проводить никаких реформ.

Сегодня Лукашенко согласовал назначение сразу трех зампредов Мингорисполкома, а также нового главы Московского района, сообщает БелТА.

Таким образом на повышение пошли четыре столичных чиновника разного ранга, уточняет tut.by.

Какие чиновники пошли на повышение

Должность первого зампреда занял уже бывший директор «Минсксстроя» Федор Римашевский. В мэрии он будет курировать в том числе ЖКХ и транспорт.

На повышение пошел и бывший глава Москвоского района Александр Крепак, который стал замом Шорца по экономике.

Третьим новым зампредом горисполкома стал бывший глава комитета по здравоохранению Игорь Юркевич. Он будет курировать социальную сферу и идеологию.

Московский же район возглавил бывший замглавы Партизанского района Андрей Жайлович.

Какое напутствие им дал Лукашенко

Правитель очертил задачи для новых руководителей.

— Никакой безработицы быть не должно. Тем более что, начиная с весны, работы в Минске хоть отбавляй. Сегодня надо задействовать всех, кто ходит без работы. Всех. Тем, кто хочет устроиться на работу и может работать, надо помочь. Кто не хочет (таких все-таки немного), надо заставить работать. Поэтому сделайте все, чтобы по максимуму занять людей, - заявил диктатор.

— Берите бразды правления в свои руки и начинайте действовать. Бездействия я не потерплю. Я вам говорю откровенно: или вы начинаете действовать и даете результат, выполняете поручения президента, или я буду принимать решения, притом самые серьезные, - «напутствовал» назначенцев диктатор.

При этом, заметил Лукашенко, не следует ломать сложившуюся систему, заявляя о необходимости ее реформирования.

— У нас такая тенденция: ударим реформами по проблемам. Глупее не придумаешь. Сегодня люди хотят решения их жизненных потребностей. Там, где надо что-то реформировать, давайте реформируем. Там, где надо что-то усовершенствовать, давайте усовершенствуем. Но лозунг «давайте реформы» — читай «все сломаем до основания и построим новое». Во-первых, не время ломать. Во-вторых, чтобы сломать и снова построить, сколько надо лет? Даже вы до этого не доживете. И это не наш путь.

— Что не нужно отомрет само или мы от него избавимся. Но чохом идти, как бульдозер, по стране, что-то реформируя… Те реформы, которые нам предлагают, это явно не то, что нам нужно. Это абсолютно не по-людски, это не наши реформы. Поэтому давайте будем решать так, как мы умеем, эти жизненно важные задачи, которые сами по себе встали перед нами, - потребовал диктатор.