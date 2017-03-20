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Доблесть. Глупость. Жадность

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  • Виталий Портников, lb.ua
  • 20.03.2017, 15:31
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Виталий Портников

Москве никогда не удавалось сломить украинскую доблесть.

На «крымское» интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова украинские медиа отреагировали привычно. Если просмотреть заголовки ведущих украинских СМИ и новости телеканалов, то окажется, что самое главное из сказанного Песковым – то, что ему не важны сроки примирения с Украиной, а последствия аннексии Крыма имели безусловный положительный характер. Впрочем, именно это российские политики говорят уже три года подряд. Поэтому для российских СМИ важен оказался другой ответ Пескова относительно Украины: «Безусловно, Украина чрезвычайно важна для нас, она важна для нас и в плане межгосударственных отношений, она важна для нас и в экономическом плане, она важна и в гуманитарном плане. Вы знаете, что и смешанные семьи, и родственные отношения, и так далее и тому подобное. Это трудно переоценить, это важно до сих пор, несмотря на все издержки вот той ситуации, в которую мы вместе попали с Украиной. Быстро пройти через эту боль не получится. Хотя, как вы, наверное, видите и как вы знаете, в России никаких предубеждений в отношении украинцев не было и нет и, я надеюсь, не будет» .

Слова эти важны, как видим, прежде всего , своей тональностью. В них нет ни «фашистов» , ни обвинений в адрес Украины, напротив – говорится об отсутствии предубеждений и про ситуацию, в которую две страны попали не из-за Украины и «переворота» , а «вместе» . Но такая перемена риторики вовсе не означает, что завтра Москва уйдет из Донбасса, а еще через пару дней – из Крыма. Нет. На самом деле, она означает нечто прямо противоположное.

Донбасс как элемент торга был важен для Владимира Путина с точки зрения установления его отношений с новой американской администрацией. «Выполнение Минских соглашений» в пакете с Сирией в обмен на снятие санкций и признание интересов Москвы на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке были именно тем «подарком» , который Владимир Путин намеревался сделать Дональду Трампу в рамках «большой сделки» . Однако начавшееся в Вашингтоне широкомасштабное расследование контактов представителей окружения Трампа с российскими чиновниками вкупе с расследованием о вмешательстве России в американские выборы убедили Кремль, что никакой « большой сделки » не будет. Не при этом президенте.

Тогда что же делать с Донбассом? Отдавать его Украине «просто так» Владимир Путин не намерен. Впихнуть в качестве «особого региона» , инструмента федерализации страны не может. Остается один вариант – осторожная приднестровизация Донбасса, превращение «республик» в полноценные государственные образования, но так, чтобы не нарваться на новые санкции.

Первым шагом в этом направлении стало признание Россией документов «республик» , что может послужить толчком к принятию нового гражданства жителями оккупированных регионов. Следующий шаг – национализация, а вернее – введение внешнего управления на предприятиях, которые находились под украинской юрисдикцией.

Может возникнуть вопрос: почему эти предприятия до сих пор под этой юрисдикцией оставались, платили налоги в украинский бюджет? А именно потому, что Москва рассматривала Донбасс как потенциального «троянского коня» для дестабилизации Украинского государства. И поэтому предпочитала сохранить на оккупированной территории соседство «правых полей» Украины, России и «народных республик» .

Теперь надобность в украинском правовом поле отпала окончательно. Но ввести «внешнее управление» просто так в России тоже не могли, так как это усилило бы позиции сторонников усиления санкций против Кремля и позволило бы обвинить Россию в нарушении Минских соглашений. Поэтому для введения такого управления была использована блокада Донбасса.

Я специально пишу – использована, а не организована. Потому что вопрос того, кем на самом деле была организована «народная блокада» – вопрос работы спецслужб, а не аналитиков. Но с аналитической точки зрения ясно, что приостановление отправки грузов традиционным покупателям позволило Москве вполне легально, в ответ на действия « блокадников » и бездействие украинских властей перенаправить товарные потоки в свою сторону и изменить структуру управления (но не структуру собственности) предприятий. С российской точки зрения это вполне выгодно: в будущем можно будет продавать Украине украинский же уголь и другую продукцию, под видом российской (или замещать российской, а украинским торговать на других рынках), налоги будут оставаться в «республиках» , владельцы будут получать свою прибыль, а правовое пространство будет очищено от Украины и ее гривен. Ну и плюс украинский бюджет лишится поступлений под аплодисменты борцов с «торговлей на крови».

Ничего нового в таком подходе нет.

За столетия российско-украинских отношений Москве никогда не удавалось сломить украинскую доблесть, но всегда удавалось блестяще использовать украинскую глупость.

Думаю, это не конец истории. В ближайшие месяцы под благовидными предлогами из Донбасса будут вытеснены все еще остающиеся там украинские компании, включая «Укрзализныцю» , проведены новые референдумы (о присоединении к России или о независимости, Москва не признает их результатов, но и мешать не будет) и местные выборы (Москва не признает их результатов, но будет взаимодействовать с новыми мэрами и местными советами). После какой-нибудь акции с украинской стороны на линии соприкосновения начнется оформление «государственной границы» «ДНР» и «ЛНР» как на этой линии, так и на части государственной границе Украины и России, которая контролируется Москвой (Москва не признает, но будет взаимодействовать с « пограничными войсками МГБ ДНР и ЛНР » ). Выплата пенсий и зарплат в рублях станет стабильной, в том числе и на бывших украинских предприятиях.

Да и еще: обстрелы тоже в какой-то момент прекратятся. Наступит «приднестровизация» ситуации – примерно как в Молдове после лета 1992 года. При этом по отношению к Украине будет использоваться примирительная риторика – типа той, которую начал вчера опробовать Песков. Сама Украина – наша братская страна, боль и тревога. Крым – когда-нибудь признают, не очень важно когда. Донбасс – признаем территориальную целостность Украины, не признаем «народные республики» , но что же делать, если украинское руководство не может выполнить Минские соглашения, находится под влиянием улицы и так далее. А мы просто помогаем нашим соседям не умереть с голоду. Россия – щедрая душа.

Преимущества – это то, что вопросы войны и мира перестанут быть главными в повестке дня государственного строительства, конфликт окончательно перейдет в замороженную стадию, на нем будет труднее спекулировать, но при этом пророссийские силы не смогут восстановить свои позиции в стране. И потому, что в сознании граждан Россия останется оккупантом Донбасса и Крыма, и потому, что большая часть электората откровенно пророссийских сил останется за линией разграничения на Донбассе и в Крыму. Таким образом, пророссийские силы неизменно будут оставаться в меньшинстве в украинском парламенте и не смогут, как в прошлом, претендовать на пост президента страны.

Вызовы – потому что такой позиции Россия может придерживаться бесконечно долго, даже после краха путинского режима. Наследники Путина смогут даже осудить его политику. Но призывать Украину смириться со статус-кво и «совместно» искать пути разрешения ситуации на основании понимания настроений жителей Крыма и Донбасса. Между прочим, именно так большой демократ Ельцин поступил с Приднестровьем, придуманным еще советским руководством.

Такое относительное спокойствие – если оно будет длиться достаточно долго – усилит позиции тех, кто будет убеждать нас договариваться с Москвой – и в самой стране, и на Западе. Если даже сейчас, когда гибнут наши солдаты, тысячи людей ездят в Россию, работают там, не замечают войны – то просто представьте себе, как увеличится их количество, когда никаких обстрелов не будет, просто в Украине будет идти своя жизнь, а на Донбассе и Крыму – своя. И как легко будет Кремлю опереться уже не на классические пророссийские, а на вполне «патриотические» , не снимающие вышиванок политические силы, которые будут лоббировать российские интересы под аплодисменты жаждущего справедливости электората.

В конце концов, Москве никогда не удавалось сломить украинскую доблесть, но всегда удавалось блестяще использовать украинскую жадность.

Виталий Портников, lb.ua


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