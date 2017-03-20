Белорусы завоевали пять наград на ЧЕ по классическому пауэрлифтингу 1 20.03.2017, 15:46

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Александр Гринкевич-Судник

Фото: belta.by

На высшую ступень пьедестала почета поднялся четырехкратный чемпиона мира по этому виду спорта Александр Гринкевич-Судник.

Белорусские атлеты завоевали пять наград на чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу, который завершился в датском Тистеде, сообщает корреспондент БелТА.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся четырехкратный чемпиона мира по этому виду спорта Александр Гринкевич-Судник.

Спортсмен из Барановичей в весовой категории до 74 кг в сумме троеборья (приседание, жим штанги лежа, становая тяга) показал результат 695 кг и завоевал золотую медаль.

Серебряный призер континентального форума Александр Махов из Украины уступил ему 10 кг - 685 кг. Еще одну золотую награду в копилку белорусской команды принес в соревнованиях среди молодежи Владислав Попельский (до 105 кг), который в троеборье показал результат 675,5 кг. Белорус также установил мировой рекорд среди молодежи в жиме штанги лежа - 183 кг.

В соревнованиях среди молодежи другой белорус Альберт Станкевич (53 кг) занял второе место - 242,5 кг. Белоруска Снежана Зубко (84 кг) смогла завоевать серебряную награду, продемонстрировав результат в троеборье - 502,5 кг.

На высшую ступень пьедестала почета взошла Илля Стрик из Нидерландов - 537,5 кг (мировой рекорд). В турнире юниорок второе место заняла белоруска Татьяна Домашина (47 кг) - 302,5 кг. Чемпионат Европы в Дании стал важным этапом подготовки белорусских силачей к домашнему мировому форуму, который пройдет в Минске с 14 по 25 июня текущего года.