Как привлечь белорусских болельщиков на стадионы? 8 20.03.2017, 16:59

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Старые методы не работают, нужно внедрять новые технологии.

Белорусский специалист Юрий Свирков, несколько лет проработавший в Казахстане, поделился мнением о работе с молодежью в разных странах, пишет «Трибуна».

- Некоторые белорусские клубы имеют юношеские группы подготовки чисто для «галочки». Насколько серьезно казахстанские клубы относились к своим футбольным центрам?

– Казахстанская федерация изначально ставила перед собой задачу изменить эту ситуацию и предупредить ее возникновение в будущем. В регламенте было прописано все очень четко, вплоть до зарплаты тренера футбольного центра, которая составляла не менее $1000. Кроме регламента, существовал такой документ, как положение по футбольным центрам, в котором расписывалось все до мельчайших подробностей: количество тренировок, минимально необходимый инвентарь… Посыл федерации клубам был такой – раз государство выделяет вам деньги, то, пожалуйста, потратьте определенную их часть на развитие. А так, в Казахстане с детским футболом была такая же ситуация, как и у нас, да и как в любой другой стране бывшего СССР.

- Вы поработали во многих странах: Беларуси, Украине, России, Эстонии, Казахстане. Где, на ваш взгляд, делаются какие-то правильные шаги?

– Вот эта тема меня и интересует сейчас больше всего. Когда-то мой близкий друг посоветовал мне в любой непонятной ситуации обращаться к русской классике. Его советом я пользуюсь до сих пор в разных жизненных ситуациях. Когда я задумался о состоянии футбола на постсоветском пространстве, мне на помощь пришел Булгаков и его «Собачье сердце». Там, кстати, если присмотреться, есть много чего про наш футбол: сюжет, цитаты о нем, конкретные персонажи. И была одна фраза профессора Преображенского, которая меня зацепила – о том, что наука на сегодня еще не придумала способа, как из собаки сделать человека. Это была констатация факта. А что можем констатировать мы? Что СССР и футбола, который был в то время, больше нет и, в том виде, никогда не будет. Чем быстрее мы примем этот факт, а его на данный момент приняли далеко не все, тем раньше сможем двигаться дальше.

Что можно назвать основным показателем нынешнего состояния футбола? Это количество людей на трибунах, точнее сказать, искренних болельщиков. Таковых сейчас приходит мало. На стадионах сидят разные руководители, родственники и друзья игроков, футбольные агенты и специалисты, а также небольшая группа фанатов. Тех, кто искренне сопереживает тому, что происходит на поле, практически не осталось.

Эти факты надо признать, перестать биться в истерике и начать играть в «длинную».

- Мне кажется, что все это зависит от менталитета людей.

– Не только. Я бы добавил сюда еще культуру, идеологию, национальный менталитет и этику. Развитие клубного футбола должно основываться на культурных ценностях региона. Клубная идеология должна быть сопряжена с идеологией национальных сборных страны, которая также основывается на культурных ценностях страны. Можно, конечно, сделать удобные кресла, открыть точки питания, однако только этим болельщика на стадионе не удержишь. Сегодня он придет, а через неделю выберет что-нибудь другое. Нужно придумать нечто такое, что заставит человека вместе с семьей отдать в выходной день предпочтение футболу, а не другим развлечениям. И сначала надо смириться, что старые способы не работают, а значит, нужно внедрять новые прорывные футбольные технологии.

Я занимался их разработкой, но раньше не пытался глубоко вникнуть, что это. Можно найти такое определение понятия «технология»: «Сущность ноу-хау, касающаяся материалов, методов производства, использования оборудования, базирующаяся на современных достижениях науки. Технология требует услуг людей образованных, разбирающихся в точных науках, а в настоящее время хорошо подготовленных к использованию компьютеров; для приобретения этих знаний обычно необходим высокий уровень образования. Все это отличается от квалификации, которая в основном приобретается на опыте, на работе, под руководством людей, обладающих знанием производства. Конечно, не исключено, что практические навыки могут дополнить теоретические знания». Как видим, для внедрения технологий нужны образованные люди – то есть целостные личности, умеющие самостоятельно мыслить и имеющие активную позицию. Это не просто человек, который имеет определенные знания, а тот, кто может и умеет передать их другим. В футболе таким человеком, конечно же, является тренер. Выходит, прежде всего, нужны специалисты.