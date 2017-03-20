Анатолий Букас: Я бы со Статкевичем в разведку пошел 6 20.03.2017, 17:16

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Николай Статкевич

25 марта белорусы отмечают один из главных национальных праздников – День Воли.

Люди, уставшие от нищеты и безразличия властей готовятся массово выйти на протестную акцию. Один из лидеров Белорусского национального конгресса, кандидат в президенты 2010 Николай Статкевич заявил, что готов взять ответственность за организацию шествия. Прорежимные СМИ устроили настоящую истерику, пытаясь скомпрометировать протестующих и Статкевича персонально.

Своими впечатлениями о происходящем c сайтом socdemparty.org Белорусской социал-демократической партии «Народная грамада» поделился главный редактор общественно-политического еженедельника «Борисовские новости» Анатолий Букас:

- Как известно, 25 марта в Минске белорусская оппозиция планирует провести шествие от Академии наук до площади Независимости, и возглавит его Николай Статкевич.

Накануне Дня Воли, чтобы снизить накал народных страстей, придворные журналисты во всю стараются очернить Статкевича, распространяя разные небылицы. Хотя здравомыслящие люди в этот бред, полагаю, вряд ли поверят.

Достаточно вспомнить историю про дохлых крыс, которыми, как утверждал экс-глава КГБ Сухаренко, в 2010 году представители стихийного палаточного городка на Октябрьской площади якобы намеревались отравить городской водопровод. Поэтому не всегда надо верить тому, что показывают по Белорусскому телевидению.

Я знаю Николая Статкевича без малого почти 20-ти лет и, на мой взгляд, он является одним из самых заметных фигур в белорусской оппозиции. Мне импонируют его лидерские качества, хорошая физическая подготовка и желание добиться перемен в нашей стране.

Это достаточно грамотный и волевой человек, кандидат технических наук, подполковник запаса – служил в войсках ПВО, прекрасно ориентируется в политических и стратегических вопросах.

С ним контактируют многие видные политики в Европе и других странах, в том числе руководитель глава Социнтерна Луис Айяла.

Мне ни разу не доводилось видеть, чтобы Николай Викторович был груб или не сдержан в отношениях с собеседниками или соратниками по партии. Он способен внимательно выслушать и озвучить собственную точку зрения на ту или иную проблему, которая впоследствии может оказаться упреждающим шагом в сложившейся ситуации.

В общем, я бы согласился пойти вместе со Статкевичем в разведку, если это потребуется.