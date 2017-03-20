Президент Эстонии не имеет право на отпуск за счет бюджетных средств 2 20.03.2017, 17:48

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Фото: ERR

Соответствующее решение приняла парламентская комиссия.

В ходе сегодняшнего заседания парламентская конституционная комиссия решила исключить из числа служебных благ президента оплачиваемый отпуск. Поводом для обсуждения послужило обращение канцелярии президента, согласно которому регулирование отпуска президента неоднозначно и сложно осуществимо, пишет сайт rus.err.ee.

Конституционная комиссия единогласно решила исключить из числа служебных благ президента оплачиваемый отпуск, объяснив это тем обстоятельством, что президент работает 365 дней в году.

«Регулирование отпуска, установленное в Законе о распорядке работы президента республики, действительно еще ни разу не применялось на практике. Ни один из президентов еще не использовал установленную законом возможность отпуска, – сказал председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер. – Желание канцелярии президента сделать регулирование отпуска президента более ясным и применяемым совершенно понятно» .

В феврале директор канцелярии президента Тийт Рийсало прислал Рийгикогу обращение, в котором он обозначил проблемы в регулировании отпуска президента. Рийсало попросил Рийгикогу проанализировать и при необходимости дополнить действующее регулирование так, чтобы была обеспечена правовая ясность, чтобы регулирование было применяемым на практике и не противоречило общественному чувству справедливости.