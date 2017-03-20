Гродно ставит рекорды по количеству безвизовых туристов 1 20.03.2017, 17:59

За минувшие выходные Гродно посетили более 600 иностранцев.

В Гродно прошедшие выходные стали рекордными по количеству безвизовых туристов, сообщила БелТА заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева.

За минувшие выходные Гродно посетили свыше 600 безвизовых туристов. Это рекордный показатель за время введения безвизового режима для посещения областного центра и его окрестностей.

"С наступление весны отмечаем рост количества туристов. Две последние субботы в составе туристических групп и индивидуальных туристов Гродно посещали по 350-400 иностранных туристов, воспользовавшихся правом безвизового въезда", - отметила Татьяна Лидяева.

Она подчеркнула, что с конца октября 2016 года Гродно и окрестности посетили свыше 5,8 тыс. безвизовых туристов. Большинство из них - граждане Литвы. Также пользуются популярностью туристические поездки в Гродно у поляков, латвийцев и немцев.

Всего же Гродно с начала действия безвизового режима посетили граждане 32 стран мира. "Гродненское направление становится все популярней у литовских туристов. Все большую заинтересованность выражают и туроператоры из соседней страны. Для знакомства с потенциалом Гродно и окрестностей 25 и 26 марта организуем для руководителей туристических фирм и экскурсоводов из Литвы рекламный тур", - сказала Татьяна Лидяева.

В программе тура посещение всех городских музеев, как самых крупных, так и небольших, другие важные для туристов объекты. Аналогичные туры для представителей турфирм из-за рубежа планируется провести перед началом активного сезона не только по Гродно, но и по территории района, а также непосредственно по Августовскому каналу и окрестностям.

Безвизовый режим в парке "Августовский канал", включая Гродно и окрестности, действует с 26 октября. Без визы гости могут въехать на срок до 5 суток на территорию парка и прилегающие населенные пункты Гожского, Коптевского, Одельского, Подлабенского, Сопоцкинского сельских советов Гродненского района и город Гродно.