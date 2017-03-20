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Вольский должен был закрыть выставку «Музыка без межаў», а в итоге продлил ее

  • 20.03.2017, 18:20
Фото: «Еврорадио»

Благодаря ажиотажу публики экспозиция была продлена на неделю.

19 марта в культурном пространстве ЦЕХ в Минске должно было произойти закрытие выставки «Музыка без межаў», сопровождаемое встречей с одним из авторов картин — Лявоном Вольским. Естественно, сторонники разносторонних талантов белорусских музыкантов не могли пропустить событие, передает «Еврорадио» Однако в результате выставка так и не закрылась: учитывая интерес публики, решено было продлить экспозицию еще на неделю.

Естественно, что не обошлось без небольшого концерта Лявона Вольского. Среди публики оказался и лидер «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский, который был проездом в Минске, его картины также представлены на выставке. Лявон заметил Юру и предложил ему сыграть несколько песен. Публика с одинаковым удовольствием подпевала как Вольскому, так и Стыльскому.

Фото: «Еврорадио»

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