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В Украине отчеканили монету с изображением разбитой Российской империи

  • 20.03.2017, 18:42

Памятных пятигривневых монет к 100-летию Украинской революции 1917-1920 годов отчеканено 35 тысяч штук из нейзильбера.

Национальный банк Украины с 22 марта вводит в обращение пятигривневую памятную монету к 100-летию Украинской революции 1917-1920 годов, сообщает пресс-служба НБУ.


На аверсе монеты вверху надписи: Украина, номинал 5 гривен, малый Государственный Герб Украины, год чеканки монеты 2017; на зеркальном фоне изображено cтилизованую композицию: украинский флаг с тризубцем в центре, под которым размещена композиция, символизирующая разрушенную, разбитую Российскую империю; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).

Национальный банк Украины Аверс пятигривневой памятной монеты к 100-летию Украинской революции 1917-1920 годов

На реверсе монеты, сообщили в пресс-службе регулятора, изображена стилизованная композиция — динамического цветного знаменосца с сине-желтым флагом (использовано тампопечать) на фоне изображения колонн манифестантов с флагами и транспарантами, символизирующие тот драматический исторический период в Украине с массовыми митингами, лозунгами и призывами к независимости, свободы и т.д.; надписи: УКРАИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (вверху), 1917/1921 (внизу).

Реверс пятигривневой памятной монеты к 100-летию Украинской революции 1917-1920 годов

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