Белорус победил на рейтинговом турнире по таэквондо в Бельгии 20.03.2017, 18:47

Фото: wtfbelarus.by

В финале Арман-Маршалл Силла должен был встретиться с россиянином Юрием Кириченко, но соперник отказался от решающего боя из-за травмы.

Белорус Арман-Маршалл Силла победил на рейтинговом турнире по таэквондо в Бельгии G-1 Belgian Open, сообщает БелТА.

На турнире белорусский атлет в весовой категории свыше 87 кг был сильнее представителя Кот-Д'Ивуара Фирмина Зокоу - 36:16, а в полуфинале не оставил шансов представителю Германии Буазе Эль-Хайнуги - 8:0. В финале Арман-Маршалл Силла должен был встретиться с россиянином Юрием Кириченко, но соперник отказался от решающего боя из-за травмы.

Серебряную награду в бельгийском Ломмеле, где проходил турнир, завоевал Владислав Савлуков (80 кг). Он одолел другого белоруса Бориса Смычкова, затем справился с сербом Милошем Голубовичем - 18:6. В поединке за первое место Савлуков уступил хорватскому сопернику, посеянному на турнире под первым номером, Луке Хорвату.

Для белорусских представителей таэквондо главными стартами в 2017 году станут чемпионат мира в Муджу (Республика Корея, с 24 по 30 июня) и чемпионат Европы, который с 7 по 10 сентября примет минский Дворец спорта.