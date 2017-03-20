В Беларуси появился сайт о фальсификациях на выборах 20.03.2017, 18:54

Лидия Ермошина

Фото: bymedia

Портал предлагает серию статей, которые на примерах объясняют, каким образом в Беларуси происходят манипуляции в процессе выборов.

Портал исследовательской журналистики Belsled.org опубликовал серию материалов, которые критически анализируют официальные результаты белорусских выборов, начиная с 2006 года, пишет nn.by.

Они доказывают, что официально утвержденные данные в принципе невозможны, так как противоречат универсальным законам математики и логики. Критический анализ сопровождает инфографика. Кроме того, портал предлагает серию статей, которые на примерах объясняют, каким образом в Беларуси происходят манипуляции в процессе выборов.

Аномальная статистика, на которую раньше никто или почти никто не обращал внимания состоит вот в чем: из официальных данных следует, что на выборах 2006 года в большинстве районов Могилевской области никто не отдал голос «против всех», а в двух районах страны этот показатель вообще меньше нуля! На тех же выборах будто бы лишь 22 человека из 11 тысяч избирателей Хотимского района не приняли участия в выборах. Явка — 99,8%, и это в приграничном регионе, где многие уезжают на заработки в соседнюю Россию!

Или еще чудеса: во время парламентских выборов-2012 в Гомеле на протяжении двух часов голосования на участки будто бы пришли 115 тысяч человек! Такого количества горожан на улицах города, пожалуй, не бывало никогда в истории. Или же чрезвычайно высокая доля голосования по месту нахождения: в некоторых районах Беларуси на дому проголосовала чуть ли не половина всех избирателей, проголосовавших в основной день выборов.

А кто-нибудь еще верит подсчетам Лидии Ермошиной?..