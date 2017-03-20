МТС повысит тарифы на некоторые услуги с 1 апреля 23 20.03.2017, 19:09

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Мобильный оператор МТС информирует своих абонентов об изменении тарифов на ряд оказываемых услуг.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте оператора, сообщает БелТА.

Там говорится, что изменение тарифов составит не более 9% в сторону увеличения к уровню текущих тарифов на услуги МТС.

«Изменение стоимости тарифов на услуги МТС осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством», - пояснили в компании.