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МТС повысит тарифы на некоторые услуги с 1 апреля

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  • 20.03.2017, 19:09
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Мобильный оператор МТС информирует своих абонентов об изменении тарифов на ряд оказываемых услуг.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте оператора, сообщает БелТА.

Там говорится, что изменение тарифов составит не более 9% в сторону увеличения к уровню текущих тарифов на услуги МТС.

«Изменение стоимости тарифов на услуги МТС осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством», - пояснили в компании.


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