В рейтинге Numbeo РФ уступила по качеству жизни Беларуси и Украине 6 20.03.2017, 19:40

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Беларусь находится на 46 месте, Украина - на 59 месте.

По качеству жизни Россия уступает Беларуси, Украине, Индии и Египту. Об этом свидетельствует рейтинг базы данных Numbeо. Россия набрала 85,93 балла из 200, расположившись на 61 месте. Беларусь находится на 46 месте с 119,23 балла, Украина - на 59 месте (87,49) балла, передает «Немецкая волна».

Согласно данным рейтинга Numbeо, Россию опережают также большинство развивающихся экономик мира, среди которых Индия (51 место), Бразилия (53 место) и Китай (57 место).

Погода, экология и пробки на дорогах

Анализируя место России в списке Numbeо, журнал Forbes отмечает, что среди факторов, сыгравших роль при определении места РФ в рейтинге, стали погода, пробки на столичных дорогах, высокие цены на жилье в крупных городах и экологическая обстановка.

Издание Forbes сравнивает по отдельным критериям также качество жизни в России и Соединенных Штатах Америки, которые в рейтинге Numbeo занимают 7 место. Так, уровень загрязнения воздуха в России выше почти в два раза, а климатические условия хуже в пять раз, покупательская способность американцев превосходит российскую более чем в два раза, а система здравоохранения в США на 12 пунктов опережает российскую.

Numbeo - крупнейшая и постоянно обновляемая онлайн-база данных об условиях и уровне жизни в мире, составляемая с помощью ее пользователей. На странице Numbeo также можно сравнить цены на недвижимость, уровень преступности, состояние здравоохранения, экологическую обстановку и ситуацию на дорогах в различных странах и городах.