Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года 6 20.03.2017, 20:32

Дэвид Рокфеллер

Американский миллиардер, банкир и филантроп скончался в своем доме в штате Нью-Йорк.

Это подтвердил ТАСС официальный представитель семьи Рокфеллеров Фрейзер Сетел.

«Да, господин Рокфеллер ушел из жизни во сне этим утром в своем доме в Покантико-Хилс (штат Нью-Йорк). Причиной стала застойная сердечная недостаточность», - написал Сетел в электронном письме. В предоставленных им сопроводительных материалах о миллиардере отмечается, что он был «патриархом семьи Рокфеллеров, одним из самых влиятельных людей в истории американского финансового сектора и филантропии».

Дэвид Рокфеллер, выпускник Гарвардского университета, около 35 лет проработал в банке Chase Manhattan Bank, который в 2000 году объединился с J. P. Morgan. Миллиардер занимал ряд ключевых постов в финансовом институте. Он провел встречи с более чем 200 лидерами, представлявшими около 100 государств, в том числе многими американскими президентами.

Миллиардер прекратил работу в банке в 1981 году, после чего уделял большое внимание благотворительной деятельности, по разным оценкам он пожертвовал на филантропические цели сотни миллионов долларов. В 2002 году он выпустил книгу мемуаров. Считалось, что предприниматель обладает значительным политическим влиянием в США и за их пределами. Рокфеллер являлся сторонником неоконсерватизма и глобализации.

У Дэвида Рокфеллера было шесть детей, десять внуков и столько же правнуков. Его супруга Маргарет Макграт скончалась в 1996 году. Один из сыновей миллиардера - Ричард Рокфеллер - погиб в авиакатастрофе в 2014 году. Отец Дэвид Рокфеллера - Джон Рокфеллер (1839-1937) - был основателем нефтяного промышленного синдиката Standard Oil и являлся одним из первых в мире долларовых миллиардеров.

В 2016 году американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей США. Рокфеллеры в нем заняли 23-е место, их совокупное состояние оценивалось в $11 млрд. Первое место в списке досталось клану Уолтонов, которому принадлежит крупнейшая в мире сеть универмагов Walmart, состояние Уолтонов - примерно $130 млрд.