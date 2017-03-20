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Жители Давид-Городка приедут на День Воли в Минск

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  • 20.03.2017, 22:48

В городе появились листовки с призывом приехать в Минск 25 марта на демонстрацию.

«Вот что происходит сегодня утром в периферийном городе Давид-Городке, Столинского района, Брестской области 20 марта 2017 года. Люди разместили объявление и созывают всех на «Марш рассерженных белорусов». Это объявление размещено в нескольких местах города, люди с интересом останавливаются и читают», - сообщил Charter97.org читатель.

Демонстрация в День Воли начнется в 14:00 у Академии Наук, пройдет по центру Минска и завершится на площади Независимости.


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