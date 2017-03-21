Guardian: Банки Британии служили «прачечной» для денег из России 21.03.2017, 7:36

Более половины «отмытых» в Британии денег прошли через банк HSBC.

Согласно расследованию, проведенному газетой Guardian, несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России, сообщает русская служба ВВС.

По данным издания, через британские банки прошло не менее 700 млн долларов, причем более половины из них - через банк HSBC.

В статье Guardian речь идет о так называемой операции «Ландромат», о которой стало известно еще в 2014 году после расследования российской «Новой газеты», проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Считается, что в рамках этой схемы с 2011-го по 2014 год из России было выедено 22 млрд долларов под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги выводились в Молдавию, оттуда - в Латвию, а затем в другие страны ЕС, в том числе и Британию.

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В минувший понедельник агентство Рейтер и «Новая газета» сообщили, что расследование о выводе 22 млрд долларов из России через Молдову тормозится сотрудниками ФСБ.

Как отмечают журналисты Guardian, их расследование строилось на изучении банковской отчетности.

Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают закон и принимают меры для борьбы с отмыванием средств.

В декабре прошлого года британские банки оказались в центре скандала с отмыванием денег в Сингапуре и Малайзии.