Жители Лиды выйдут 26 марта на Площадь в родном городе 21.03.2017, 7:47

Листовки с информацией появились по всему городу.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил руководитель «Арт-Сядзібы» Павел Белоус.

Листовки с «Погоней» призывают лидчан выйти 26 марта в 14.00 на «Марш нетунеядцев», который начнется на площади возле здания местной налоговой инспекции.

«На подъезде в Лиде сегодня увидел. Собирается народ и в родном городе», - написал Павел Белоус.

Напомним, что общенациональная акция протеста на День Воли состоится 25 марта в Минске, 26 марта – в регионах.