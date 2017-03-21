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Минтранс: Таксист должен объявить пассажиру стоимость поездки до ее начала

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  • 21.03.2017, 7:56
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Почему таксисты «заламывают» цену на перевозку, а потом возникают конфликтные ситуации с пассажирами, которые не хотят оплачивать поездку?

На этот вопрос в эфире программы «Форум» на телеканале «Беларусь1» ответили представители Минтранса и Министерства по налогам и сборам Беларуси, сообщает tut.by.

— Тарифы на перевозки автомобилями такси не регулируются. Но в Правилах автомобильных перевозок пассажиров сказано, что тарифы на перевозку, абонирование и стоимость прочих услуг объявляются перевозчиком. Таксист не должен говорить: «Едем по счетчику», он должен объявить стоимость поездки до ее начала, — отметил заместитель начальника управления городского транспорта Андрей Гладкий.

Лариса Шибко, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам отметила, что не исключено, что ситуация, которая недавно произошла в Минске с девушкой, которая заплатила за 10 км поездки больше 63 рублей, может повториться.

— Наш потребитель не всегда знает, что ему нужно потребовать от перевозчика. А перевозчик не всегда выполняет те требования, которые прописаны в законодательстве. Когда пассажир садится в машину, сам водитель должен озвучить, по какому тарифу он будет его перевозить. В ситуации перевозки женщины с ребенком этого сделано не было — прямое несоблюдение правил перевозок пассажиров.

Но представитель МНС отметила, что поездку все же необходимо оплатить, но при дальнейшем разбирательстве надо выяснить, была ли доведена до потребителя объективная информация, сколько будет стоить перевозка.


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