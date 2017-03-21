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В Беларуси дорожают услуги почты

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  • 21.03.2017, 8:21
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Повышение тарифов затрагивает как фирмы, так и простых граждан.

В Беларуси изменяются тарифы на некоторые услуги почтовой связи. Об этом говорится в постановлении МАРТ от 10 марта № 19, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Повышаются фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования для физлиц. Стоимость пересылки по Беларуси письма или бандероли весом до 20 грамм, почтовой карточки вырастет с 0,36 до 0,42 рубля.

Для ИП и юрлиц также вырастут тарифы на пересылку внутренних простых отправлений письменной корреспонденции. Стоимость пересылки по Беларуси письма или бандероли весом до 20 грамм, почтовой карточки вырастет с 0,3 до 0,35 рубля.

Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.


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