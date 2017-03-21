Запасайтесь хорошим настроением — 25 марта пригодится 5 21.03.2017, 8:28

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Фото: EPA

Площадь — это своя атмосфера, это волна добра и позитива.

11 лет назад на Октябрьской площади возник палаточный городок. О своих воспоминаниях, связанных с протестами против фальсификации президентских выборов 2006 года пишет активист движения «Зубр» и администратор сообщества «Движ Баста» в соцсети «ВКонтакте» Данила Борисевич:

— Чем была для меня Площадь? Три самые запоминающиеся ночи в центре Минска, 4 безнадежно утраченных пледа и один кожух, литры выпитого чая и десятки съеденных бутербродов, веселые и радостные люди вокруг — в такую-то погоду и с такими-то шансами на победу, незнакомая бабушка, которая упорно пыталась вручить 5000 рублей — на тот момент немалые деньги («бо сама я стаяць не магу, унучок, дык хоць нешта паесьці купіце, пячэння да чаю хоць»), смешные провокаторы и музыка, которая до сих пор звучит, песни, в которых ты знаешь каждую запятую.

За этим всем не замечаешь, что ноги у тебя одеревенели, а руки, держащие флаг, перемерзли даже в двух парах перчаток. Все понимали, что нас мало, удивлялись, куда же делись те, кто приходил 19-20 марта, но не боялись и надеялись, что 25 марта все поменяется — «еще только день простоять, да ночь продержаться». Произошло бы что-то 25 марта 2006 года, если бы не уничтожили палаточный городок? Теперь трудно сказать, друзья. Но тогда мы искренне верили, что обязательно должно произойти.

А еще Площадь — это своя атмосфера, это волна добра и позитива, которая накрыла Минск на весь 2006 год. Это компании на Фонтанах, Яке, Немиге, Небе, обвешанные значками и ленточками, лабающие «Песни свободы» в три гитары. Той весной-летом можно было пойти в любое из этих мест в центре и встретить «своих». Это куча самых разных флеш-мобов, от которых силовики были в растерянности еще до всяких молчаливых акций, это первая мобилизация людей через социальные медиа (тогда через ЖЖ), это новые организации и движения, многие из которых появились и существовали на голом энтузиазме, это походы на природу и друг к другу в гости, это обмен взглядами о том, какой должна быть Беларусь и как мы этого добьемся. А для кого-то это был год первой любви — Площадь до сих пор соединяет многие сердца. 2006 действительно был годом Свободы. 11 лет прошло, говорите? Не было их. Кто-то заметил? Я не заметил. Плошча была вчера, сегодня и завтра — в 18:30 у дома профсоюзов — все эти 11 лет она никуда не исчезала. И я вам обещаю, что в конце-концов там будет стоять бронзовая палатка, у которой мы выпьем чайку и споем под гитару.

А пока запасайтесь хорошим настроением — 25 марта, наверняка, пригодится.