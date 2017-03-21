Белорусские ученые разработали тест, который поможет наиболее эффективно бросить курить 7 21.03.2017, 8:38

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Со временем планируется разработать тест и для борьбы с алкогольной зависимостью.

Белорусские ученые разработали тест, на основании результатов которого специалисты оценят риск развития рака легкого, а также посоветуют курящим наиболее эффективный метод отказа от никотиновой зависимости.

Новый тест можно пройти в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова уже сегодня, сообщили агентству «Минск-Новости» в учреждении здравоохранения.

«Предложенный нами генетический тест разработан на основе синтеза исследований трех зарубежных групп, — объясняет заведующий отделением биочиповых технологий, врач лабораторной диагностики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Андрей Бабенко. — Подобные методики уже широко востребованы на Западе у тех, кто хочет расстаться с вредной привычкой. Мы взяли лучшее из опыта иностранных коллег и создали приемлемую для белорусов диагностическую панель».

Тест доступен по цене и не составляет никакого труда для пациента: достаточно ватной палочкой несколько раз провести по внутренней стороне щеки, чтобы сдать образец эпителия на анализ. Далее применяется стандартная полимеразная цепная реакция в режиме реального времени.

Результаты подобного теста могут помочь врачам-наркологам и врачам-психиатрам подобрать наиболее эффективный для пациента способ избавиться от зависимости. Широко распространенное в частных клиниках кодирование далеко не во всех случаях может оказаться действенным. Есть курильщики, которым требуется медикаментозная поддержка в виде таблеток, пластырей, инъекций и др. Другие нуждаются прежде всего в психологической помощи. Генетический тест позволит также оценить дополнительный риск развития рака, который несет дружба с сигаретой и даже пассивное курение.

«Мы обследовали 100 сотрудников нашего РНПЦ, — рассказал Андрей Бабенко. — И некоторые, в том числе и из нашей лаборатории, после проведения теста и выявления высокого онкологического риска простились с вредной привычкой».

Со временем ученые планируют генетический тест доработать и применять для борьбы с алкогольной зависимостью.