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Эммануэль Макрон: Мы вместе с США строили мир на планете

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  • 21.03.2017, 8:47
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ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН

Кандидат в президенты Франции призвал избегать сближения с РФ и Путиным.

Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон считает, что Париж не должен сближаться с Москвой.

«У нас с США долгая история. Мы вместе строили мир на планете… Сегодня я хочу предложить больше независимости. Не сближаться с господином Путиным. Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой», — сказал Макрон во время дебатов, которые транслировал телеканал TF1, сообщает РИА «Новости».

В дебатах, состоявшихся за 34 дня до президентских выборов, участвовали пятеро кандидатов: Макрон, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, экс-премьер Франсуа Фийон, бывший министр образования Бенуа Амон и представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

На пост главы государства претендуют 11 человек. Согласно последнему опросу компании OpinionWay, во второй тур выйдут Эммануэль Макрон (23 процента) и Марин Ле Пен (27 процентов).


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