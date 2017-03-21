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Три четверти белорусов поддерживают план Статкевича на День Воли

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  • 21.03.2017, 8:59
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Фото: «Радыё Свабода»

Доверие к лидерам Белорусского Национального Конгресса растет.

Большинство потенциальных участников акции 25 марта хотят, чтобы она прошла по плану, озвученному лидером БНК.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проводимого на сайте «Радыё Свабода».

По итогам на утро 21 марта, 73% участников голосования поддерживают проведение акций протеста в День Воли по плану Николая Статкевича.

Напомним, лидер Белорусского Национального Конгресса призвал провести Марш рассерженных белорусов 25 марта в Минске (сбор - 14:00, Академия Наук) и 26 - по всей стране (сбор - 12:00, центральные площади белорусских городов).


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