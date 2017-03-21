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Бывшего дипломата РФ назвали главным организатором мятежа в Черногории

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  • 21.03.2017, 9:22
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Российская агентура подготовила спецгруппу из 500 человек.

Один из фигурантов дела о расследовании попытки переворота в Черногории в октябре прошлого года Александр Синделич заявил, что его завербовал Эдуард Шишмаков, бывший российский дипломат и агент ГРУ РФ.

Об этом пишет Vijesti (перевод – eurointegration.com.ua).

По словам Синделича, Эдуард ("Эдди") Шишмаков организовал группу из 500 человек, которые в день голосования во время парламентских выборов в Черногории 16 октября 2016-го года должны были осуществить переворот в стране, арестовать и убить премьер-министра Мило Джукановича.

По словам Синделича, причастен к перевороту и оппозиционный "Демократический фронт" Черногории, однако, ключевой фигурой и основным финансовым донором мятежников был именно "Эди" Шишмаков.

Также Синделич утверждает, что в течение прошлого года несколько раз тайно встречался с Шишмаковим в Москве, где получал инструкции, как не только организовать группу, но и закупку оружия и обмундирования.

Отметим, как пишет издание, адвокаты других обвиняемых в попытке переворота утверждают, что показания Синделича являются "фантастическими и нелогичными".

Также стоит добавить, Синделич сообщил о том, что знает Шишмакова с 2014 года, тогда Шишмаков был представлен ему в качестве "благотворителя".

Напомним, 16 октября прошлого года в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Оппозиционные партии заявили, что вся операция была сфабрикована, и обвинили премьера Мило Джукановича в использовании служб безопасности для продолжения своего руководства страной, которое длится уже четверть века.

Перед голосованием Джуканович заявил, что Россия финансирует оппозицию для того, чтобы сорвать предстоящее членство Черногории в НАТО.

В ноябре Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценариям силовой смены власти в стране и его убийства в день выборов.


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