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21 марта 2017, вторник, 11:17
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В Беларусь приходит настоящая весна

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  • 21.03.2017, 9:47

Завтра воздух прогреется до +17 градусов.

Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликовал сайт Гидрометцентра.

21 марта ожидается облачно с прояснениями. Днем на большей части территории страны осадки, в основном дождь.

Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха максимальная днем +5..+11°С, по юго-западу +12..+15°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

22 марта ночью преимущественно в западных и восточных районах Беларуси, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°, максимальная днем +3..+10°, по юго-востоку +11..+17°.

23 марта ожидается ночью преимущественно по юго-восточной половине страны, днем в южных и западных районах кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью -3..+3°, по юго-востоку до +6°; днем +7..+12°, по югу до +14°.


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