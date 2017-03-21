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Алесь Арестович: 25 марта Николай Статкевич сделает то, что должен

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  • 21.03.2017, 10:37
Николай Статкевич

Кредо одного из лидеров белорусской оппозиции: «Делай что должно, и будь что будет».

25 марта белорусы отмечают один из главных национальных праздников – День Воли. Люди, уставшие от нищеты и безразличия властей готовятся массово выйти на протестную акцию. Один из лидеров Белорусского национального конгресса, кандидат в президенты 2010 Николай Статкевич заявил, что готов взять ответственность за организацию шествия. Прорежимные СМИ устроили настоящую истерику, пытаясь скомпрометировать протестующих и Статкевича персонально.

Своими впечатлениями о происходящем c сайтом socdemparty.org Белорусской социал-демократической партии «Народная грамада» поделился экс-политзаключенный, заместитель председателя оргкомитета «Народной Грамады» Алесь Арестович.

В последнее время, особенно накануне празднования 99-й годовщины БНР, в СМИ распространяются домыслы некоторых политиков о Николае Статкевиче. В свете этих изысканий политики вопрошают: имеет ли Статкевич право отметить главный праздник Беларуси, так, как подсказывает ему его исторический, жизненный и политический опыт?

Как человек, лично знающий Николая с 1991 года, и которому уже 64, попытаюсь дать короткий ответ хулителям, и тем людям которых эти подозрения поколебали. Отмечу, что с 1991 года, и по настоящее время, я являюсь членом БЗВ, прошел путь от рядового члена БСДГ до первого заместителя БСДП (НГ). На момент вступления в эти организации – я, тогда доцент кафедры «Строительная механика» БНТУ, имел некоторые представления об устройстве мироздания и своем месте в нем. Основой явилась и продолжает оставаться Библия. Новый Завет говорит, что о человеке следует знать, откуда он по роду, каков плод деяний его, куда идет. Там же описаны «родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврамова», его жизнь и учение, осуждение его на казнь должностными лицами, воскресение.

Вы не знаете кто Николай по роду своему? Так вот, родился он в 1956 году в деревне Лядно Слуцкого района в семье учителей. Костеша, родовой герб Статкевичей, в Великом княжестве Литовском известен с начала 15-го века.

Вы не знаете, что делал Николай? В 1973 году поступил в МВИЗРУ. Защитил кандидатскую и подготовил к защите докторскую диссертацию. В начале 1991 года, в знак протеста против подавления танками демонстрантов в Вильнюсе, вышел из КПСС. 20 августа 1991 года Статкевич, единственный из военнослужащих Беларуси, публично выступил против путча в Москве. Был создателем БЗВ. 8 сентября 1992 года, в годовщину победы под Оршей был организатором принятия гражданской присяги на верность Беларуси и т.д. Любой, интересующийся в его дальнейшей биографии, может сделать это через Интернет.

Николай спокоен за свою честь и достоинство, а значит и за свое будущее. Его кредо: «делай что должно, и будь что будет». Разве вы этого не знаете?

Вы спросите: - А ты кто такой? Да, мои предки родословную не писали. Возможно, не умели писать. О моем отце, Арестовиче Иване Павловиче 1919г.р. на сайте «подвиг народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» написали другие люди. Я читал это… Может и вас заинтересует.

И напоследок тем, кто распространяет и верит в домыслы. Я не нахожу подтверждения бихевиоризма практикой моей жизни. В романе «Мастер и Маргарита» Булгаков дал описание самого страшного греха. Возможно, этот грех и является причиной возведения хулы и поношения на моего товарища и друга Николая Статкевича? Не бойтесь, 25 марта 2017 года Николай сделает то, что должно.


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