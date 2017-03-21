Александр Мешков: Наша конечная цель — победа в Лиге чемпионов 21.03.2017, 10:40

Александр Мешков

фото с сайта ГК БГК имени Мешкова

Основатель БГК рассказал о развитии команды и ее ближайших целях.

«Мы относительно молоды, но при этом весьма амбициозны. Клуб крепко стоит на ногах, и результаты говорят сами за себя. В последние три года БГК сделал существенный шаг вперед как в спортивном, так и в маркетинговом плане. Никому не было легко в матчах с Брестом. Наша конечная цель — победа в Лиге чемпионов. Да, это дело не одного дня, как показывает пример других победителей этого турнира. Но мы уже сегодня достойно выглядим среди топ-команд турнира и не намерены останавливаться.

Наша стратегия — шаг за шагом приближаться к поставленной задаче. Совершенствуя главную команду, делая серьезные инвестиции в нашу юниорскую команду из чемпионата Беларуси и детскую лигу ZubrCup, мы планируем создать еще более мощный фундамент для победы в Лиге чемпионов», — сказал Мешков официальному сайту ЕГФ (перевод – tribuna.com).