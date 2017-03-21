О чем договорился с Кремлем «серый кардинал» Афганистана? 21.03.2017, 10:51

Мохаммад Ханиф Атмар

Фото: AP

В отношениях России и Афганистана наступил критический момент.

17 марта в Москве побывал глава Совета национальной безопасности Афганистана (СНБ) Мохаммад Ханиф Атмар.

Документов во время его встреч с российскими контрагентами подписано не было, громких заявлений не делалось. Однако среди специалистов эти переговоры привлекли, возможно, большее внимание, нежели если бы в Кремле побывал президент Афганистана Ашраф Гани. В подоплеке происходящего разбиралась DW.

«Серый кардинал» в Москве

Во-первых, потому, что Ханиф Атмар сегодня имеет репутацию «серого кардинала» афганской политики. По словам сотрудника Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрея Серенко, «злые языки даже называют его «теневым президентом» страны и говорят, что сегодня без его визы президент даже не подписывает ни один указ о присвоении генеральского звания. Атмар не только оказывает определяющее влияние на стратегию афганских силовиков, но также на выработку внешней политики».

За спиной у Атмара - яркая биография и разнообразные связи. «Он учился в Британии и имеет широкие контакты среди английских политиков и военных. Но в эпоху правления НДПА (Народно-демократическая партия Афганистана. - Ред.) и советского военного присутствия в ДРА Атмар занимал достаточно высокий пост в службе госбезопасности ДРА и был членом фракции «Парчам» в НДПА. В боях с моджахедами он принимал самое активное участие и даже получил тяжелое ранение, в результате которого у него ампутирована нога, - напоминает Андрей Серенко. - С приходом Атмара на пост главы СНБ в руководство управлений полиции большинства афганских провинций пришли бывшие коммунисты, служившие в 80-е годы в так называемом Царандое (МВД ДРА.- Ред.)», - продолжает эксперт.

Критический момент

Особое внимание к визиту такого влиятельного «непубличного» политика в Москву вызвано тем, что в нынешних отношениях России и Афганистана наступил критический момент. С одной стороны, для России пояс безопасности на границах республик Центральной Азии с Афганистаном представляет насущную необходимость, подчеркивает российский военный эксперт Лев Корольков.

«Особенно на фоне того, что в ряде афганских провинций наблюдаются действия, по тактике характерные не столько для талибов, сколько для «Исламского государства». Есть данные о концентрации отрядов ИГ на севере Афганистана», - сообщил он в интервью DW. С другой стороны, по его словам, террористические действия все чаще происходят уже в Кабуле, то есть речь идет о возможной дестабилизации в центре управления страной.

«При этом знающие люди в окружении Ашрафа Гани уже не могут полностью рассчитывать на то, что США, имеющие войска в Афганистане, этот вопрос самостоятельно решат. Американские военные сейчас в основном сосредоточены на удержании собственных позиций вокруг военной базы в Баграме и в нескольких других точках дислокации. Россия в этом отношении выступает естественным союзником Кабула», - продолжает Лев Корольков.

Камень преткновения – талибы

Однако тут и лежит камень преткновения. Москва не раз за последнее время давала понять, что осуществляет контакты с «Талибаном» и видит в нем возможного участника политического процесса в Афганистане и помощника в ликвидации главной угрозы - ИГ. В Кабуле такая позиция была воспринята как угроза центральной власти. Более того, как сообщил DW информированный источник в Афганистане, в течение последних месяцев там были ликвидированы несколько командиров «Талибана», один из которых имел очень заметное влияние на севере. Источник сообщает, что его ликвидация выглядела как теракты со стороны ИГ, однако нити могут вести в афганские службы безопасности, чье руководство решило помешать развитию контактов «Талибана» с Россией и предложить Москве перейти к предметным переговорам непосредственно с Кабулом.

И вот Атмар в Москве. «Это был сугубо консультационный визит. Атмар по просьбе Ашрафа Гани зондировал позицию Москвы по теме ее контактов с талибами и относительно военно-экономической помощи афганским силовым структурам», - говорит Андрей Серенко. Глава СНБ Афганистана встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, министром обороны РФ Сергеем Шойгу и и.о. генсека ОДКБ Валерием Семериковым.

Глава СНБ доволен. Что взамен?

«В ходе этих встреч Атмар, во-первых, получил заверения в том, что Россия не пытается договориться с талибами за спиной и против официального Кабула. Эти заверения, по словам самого гостя, его устроили, - рассказывает Серенко. - Во-вторых, Атмар получил обещания поддержки афганских силовых структур в борьбе с ИГ в Афганистане. Кроме того, его интересовало и нынешнее отношение Москвы к нему лично. Ведь некоторые российские дипломаты весьма недальновидно испортили с Атмаром отношения в 2015-2016 годах», - говорит эксперт ЦИСА. Судя по всему, итогами консультаций в российской столице глава СНБ ИРА остался доволен, продолжает собеседник DW.

Что же взамен получила российская сторона? «Атмар пообещал Москве не допустить реализации объявленных на днях планов США о ликвидации парка вертолетов российского производства в афганской армии и полиции. По словам Атмара, должно быть два парка вертолетов - российский и американский, которые будут дополнять друг друга. Правда, не совсем понятно, откуда Кабул возьмет деньги на покупку российских машин, если им их не дадут американцы», - отмечает Андрей Серенко.

«Воздух - это единственное реальное преимущество, которое афганская армия имеет над повстанцами. Россия сейчас поставляет запчасти для вертолетов Ми-17, но для обслуживания машин надо строить сервисные центры», - поясняет Лев Корольков.

Плохие парни

Что касается ИГ, то каких-либо конкретных договоренностей по борьбе с боевиками достигнуто не было. «Заявление Атмара о том, что талибы и ИГ в Афганистане - это одно и то же, расходится с российской позицией, что ИГ - однозначно «плохие парни», а талибы - возможные партнеры в борьбе с «плохими парнями» из ИГ. Очевидно, что Кабулу и Москве, а также Вашингтону еще предстоит договориться между собой на этот счет», - говорит эксперт ЦИСА.

Попытка сблизить позиции будет предпринята 14 апреля, на очередной, уже третьей по счету московской международной конференции по Афганистану. «Ее российские представители проведут по согласованию с официальным Кабулом, а не за его спиной, как было в конце 2016 года. Атмар принял предложение о ее проведении в формулировке, что там должен быть выработан некий «единый региональный подход» к афганской проблеме и к модели национального примирения в ИРА», - указывает собеседник DW.

Пока остается неясно, будут ли приглашены на апрельскую конференцию в Москву делегаты «Талибана» - например, в качестве наблюдателей. «Думаю, что талибы в Москве в апреле появятся. Законы жанра политической драматургии все-таки требуют вывода их на сцену российской игры в отношении Афганистана», - полагает Андрей Серенко.