Жители Ветки возмущены приготовлениями к приезду Лукашенко 35 21.03.2017, 11:17

Фото: greenbelarus.info

В райцентре вырубают деревья, которые служат домом для пернатых из Красной книги.

Чернобыльский райцентр Ветку власти готовят к приезду Лукашенко на годовщину катастрофы на ЧАЭС. В городе уже начали вырубать старые деревья, чем возмутились местные жители.

Но райцентр может остаться не только без деревьев, многие из которых не болеют и могут украшать город еще десятилетиями, но и... без сов! Дело в том, что редкий вид пернатых из Красной книги Беларуси - сова сплюшка - обитает как раз на этих деревьях, сообщает greenbelarus.info, куда обратились ветковчане.

Напомним, с приездом Лукашенко в Ветку связывают и возможное закрытие в Гомеле филиала Ветковского музея, ставшего главным центром белорусской культуры в городе.